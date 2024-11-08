Лук – это овощ, который добавляется чуть ли не к каждому основному или первому блюду. Он не только обладает интересным, ярким вкусом, но и наделен полезными свойствами.

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У лука есть и недостатки, основной из которых заключается в сильном раздражении слизистых при нарезании, в результате чего слезы начинают течь рекой. Но и это больше не проблема, ведь недавно в Instagram блогер с ником allthingsexplained поделился отличным лайфхаком, благодаря которому теперь лук можно нарезать совсем без слез.

Самое интересное, что для нарезания лука этим методом, вам не понадобится нож. Очищенный от шелухи лук следует проткнуть вилкой так, чтобы его срезанный край оказался сверху. Далее берем в руки овощечистку и просто делаем ею характерные движения по поверхности овоща. В результате мы получите тоненькие ломтики, которые идеально подойдут к любому блюду. Кстати, толщину ломтиков легко можно регулировать степенью нажатия овощечистки.

Существуют другие методы нарезания лука без слез. Так, например, некоторые рекомендуют нарезать ее рядом с открытым краном холодной воды. А другие - предпочитают жевать жевательную резинку во время нарезания. Каждый из этих методов является действенным, но только описанный сегодня максимально убережет ваши глаза от слез.

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