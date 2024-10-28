Брокколи – это один из самых полезных видов капусты, содержащий много полезных элементов и витаминов. Именно поэтому очень важно, чтобы это растение присутствовало в рационе каждого человека с раннего детства.

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Но для того, чтобы сохранить максимальную пользу брокколи, следует уметь правильно ее приготовить. В противном случае, все полезные элементы могут быть просто уничтожены. Как на самом деле готовить брокколи, чтобы она была полезной, в TikTok рассказал блогер с ником My Real Food.

В начале блоггер просто погрузил соцветия брокколи в кипяток, и держа ее за стебель подождал несколько минут. Далее вы просто отрезаете соцветия и подаете его так, как считаете нужным. А стебель он продолжил отваривать в кастрюле в течение определенного времени, пока он не стал мягким.

А вот вареный стебель блоггер нарезал на продолговатые куски и обжарил на сковороде с добавлением соевого соуса. В результате он получил вкусный гарнир, исполненный разнообразных витаминов. Вкус стебля брокколи несколько отличается от самого соцветия, тем не менее, также понравится всем ценителям этого растения.

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