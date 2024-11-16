Соевый соус – это одна из самых популярных приправ в мире. Его можно добавлять в супы, маринады, соусы и жареные блюда, благодаря чему их вкус раскроется полностью.

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Практически у каждой хозяйки дома можно найти бутылочку соевого соуса, однако далеко не каждый сможет рассказать, как именно и из чего готовят эту невероятную приправу. А вот в TikTok на этот вопрос ответили на странице пользователя momentsgang.

Соевый соус производится из ферментированных соевых бобов, пшеницы, соли и воды. Эта приправа имеет довольно необычный процесс брожения, во время которого соевые бобы рушатся, а пшеница наделяется специальными культурами плесени. Всё это значительно усиливает вкус будущего соевого соуса.

Соевые бобы, пшеница, вода и соль сочетаются с образованием густой пасты под названием "мороми". Получившуюся смесь оставляют для брожения в больших деревянных бочках, что позволяет природным дрожжам и бактериям процветать и постепенно превращать ингредиенты.

В течение многих месяцев, а иногда даже лет, природные дрожжи и бактерии в древесине помогают бродить соусом. После завершения брожения смесь прессуют для получения соевого жидкого соуса. Далее проходит процесс фильтрации и пастеризации для обеспечения качества продуктов.

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