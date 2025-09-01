Как облако: пышные домашние оладьи за 10 минут на тесте из теплого кефира

Ирина Мельниченко
Как облако: пышные домашние оладьи за 10 минут на тесте из теплого кефира

Домашние оладьи – одно из самых простых блюд из теста. Для приготовления удачного теста лучше всего использовать теплый кефир. 

Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных, пышных и легких оладий на кефире.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 500 мл кефира (комнатной температуры)
  • 1 яйцо
  • 1-1,5 ст.л. сахара
  • 1/3 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. соды
  • 350 г муки

Способ приготовления:

1. В кефир комнатной температуры добавьте яйцо, сахар и соль, тщательно перемешайте венчиком до однородной массы. После добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте.  Консистенция должна быть густой, как сметана. 

Тесто для оладий

2. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре. Если кефир был из холодильника, дайте ему настояться 30-40 минут.

Готовое тесто

3. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

Сколько жарить оладьи

Подавайте горячими, с джемом, сгущенным молоком, сметаной, ягодами!

Готовые оладьи

