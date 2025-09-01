Как облако: пышные домашние оладьи за 10 минут на тесте из теплого кефира
Домашние оладьи – одно из самых простых блюд из теста. Для приготовления удачного теста лучше всего использовать теплый кефир.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных, пышных и легких оладий на кефире.
Ингредиенты:
- 500 мл кефира (комнатной температуры)
- 1 яйцо
- 1-1,5 ст.л. сахара
- 1/3 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 350 г муки
Способ приготовления:
1. В кефир комнатной температуры добавьте яйцо, сахар и соль, тщательно перемешайте венчиком до однородной массы. После добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Консистенция должна быть густой, как сметана.
2. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре. Если кефир был из холодильника, дайте ему настояться 30-40 минут.
3. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте горячими, с джемом, сгущенным молоком, сметаной, ягодами!
