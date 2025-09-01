Домашние оладьи – одно из самых простых блюд из теста. Для приготовления удачного теста лучше всего использовать теплый кефир.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных, пышных и легких оладий на кефире.

Ингредиенты:

500 мл кефира (комнатной температуры)

1 яйцо

1-1,5 ст.л. сахара

1/3 ч.л. соли

0,5 ч.л. соды

350 г муки

Способ приготовления:

1. В кефир комнатной температуры добавьте яйцо, сахар и соль, тщательно перемешайте венчиком до однородной массы. После добавьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Консистенция должна быть густой, как сметана.

2. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре. Если кефир был из холодильника, дайте ему настояться 30-40 минут.

3. Жарьте оладьи с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте горячими, с джемом, сгущенным молоком, сметаной, ягодами!

