Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

Оладьи – полноценный завтрак или вкусный десерт. Бюджетные продукты и простая технология приготовления подходят для многих, поэтому блюдо очень популярное. Но очень часто бывает, что изделия получаются достаточно плоскими и совсем не воздушными.

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Идея приготовления идеальных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Необходимо соблюдать пошаговый рецепт и правильное соотношение пропорций, чтобы результат вас приятно поразил.

Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 3 ч.л.
  • кефир – 300 мл.
  • мука – 280 г
  • ванильный сахар – 5 г
  • разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • сода – 0,5 ч.л.
  • масло – 100 мл.

Способ приготовления:

Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

1. В миску разбить яйцо.

2. Добавить соль и сахар.

Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

3. Перемешать.

4. Влить теплый кефир и добавить муку.

Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

5. Всыпать ванильный сахар, разрыхлитель и соду.

6. Замешать густое тесто.

Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

7. Переложить в кондитерский мешок.

Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

8. Масло хорошо разогреть и отсадить оладьи.

Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится

9. Жарить на маленьком огне с обеих сторон до золотистости.

10. Выкладываем на бумажные полотенца чтобы стекло масло.

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