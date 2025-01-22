Как правильно готовить оладьи на кефире, чтобы они были пышными: рецепт, который точно получится
Оладьи – полноценный завтрак или вкусный десерт. Бюджетные продукты и простая технология приготовления подходят для многих, поэтому блюдо очень популярное. Но очень часто бывает, что изделия получаются достаточно плоскими и совсем не воздушными.
Идея приготовления идеальных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Необходимо соблюдать пошаговый рецепт и правильное соотношение пропорций, чтобы результат вас приятно поразил.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 3 ч.л.
- кефир – 300 мл.
- мука – 280 г
- ванильный сахар – 5 г
- разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- сода – 0,5 ч.л.
- масло – 100 мл.
Способ приготовления:
1. В миску разбить яйцо.
2. Добавить соль и сахар.
3. Перемешать.
4. Влить теплый кефир и добавить муку.
5. Всыпать ванильный сахар, разрыхлитель и соду.
6. Замешать густое тесто.
7. Переложить в кондитерский мешок.
8. Масло хорошо разогреть и отсадить оладьи.
9. Жарить на маленьком огне с обеих сторон до золотистости.
10. Выкладываем на бумажные полотенца чтобы стекло масло.
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