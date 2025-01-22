Оладьи – полноценный завтрак или вкусный десерт. Бюджетные продукты и простая технология приготовления подходят для многих, поэтому блюдо очень популярное. Но очень часто бывает, что изделия получаются достаточно плоскими и совсем не воздушными.

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Идея приготовления идеальных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Необходимо соблюдать пошаговый рецепт и правильное соотношение пропорций, чтобы результат вас приятно поразил.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 3 ч.л.

кефир – 300 мл.

мука – 280 г

ванильный сахар – 5 г

разрыхлитель теста – 1 ч.л.

сода – 0,5 ч.л.

масло – 100 мл.

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйцо.

2. Добавить соль и сахар.

3. Перемешать.

4. Влить теплый кефир и добавить муку.

5. Всыпать ванильный сахар, разрыхлитель и соду.

6. Замешать густое тесто.

7. Переложить в кондитерский мешок.

8. Масло хорошо разогреть и отсадить оладьи.

9. Жарить на маленьком огне с обеих сторон до золотистости.

10. Выкладываем на бумажные полотенца чтобы стекло масло.

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