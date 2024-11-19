Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов

Хурма – это не только вкусный, но очень полезный фрукт. Его можно употреблять в свежем виде, готовить разные десерты, а также сушить, чтобы наслаждаться ею в течение целого года.

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Существует несколько способов высушить хурму, и каждая хозяйка может выбрать для себя наиболее подходящий. В методах сушки хурмы разбирался FoodOboz.

На солнце

Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов
  • Раскладываем фрукт, нарезанный кусочками, на решетку или на ткань так, чтобы они не касались друг друга.
  • Решетки кладем в солнечное место, но не под прямыми солнечными лучами.
  • Иногда куски переворачиваем.
  • На сушку хурмы уходит от нескольких дней до одной недели.

В духовке

Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов
  • Духовку разогреваем до 60-70°C.
  • Раскладываем кусочки хурмы на застеленный пергаментом противень.
  • Отправляем на среднюю полку в духовку
  • Дверцы оставляем немного открытыми
  • Каждые 2-3 часа переворачиваем хурму.
  • Процесс сушки займет около 10-12 часов.

В электросушилке

Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов
  • Разложите нарезанную слайсами харму в лотки сушилки так, чтобы они не касались друг друга.
  • Установите температуру при 55-60°C.
  • Сушите хурму в течение 8-10 часов, периодически проверяя готовность.

В микроволновке

Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов
  • Хурму нарезаем слайсами или кубиками.
  • Раскладываем кусочки на тарелке, подходящей для использования в микроволновке.
  • Микроволновку настраиваем на минимальную мощность.
  • Сушим в течение 30-60 секунд, проверяя готовность после каждого цикла.
  • Весь процесс занимает до 5 минут в зависимости от мощности вашей микроволновки.

В аэрогриле

Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов
  • Фрукт нарезаем слайсами или кубиками
  • Нагреваем аэрогриль до 60°C.
  • Раскладываем фрукт на решетке для сушки.
  • Сушим хурму в течение 4-6 часов, проверяя готовность каждые 1-2 часа.

В холодильнике

Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов
  • Хурму нарезаем тонкими слайсами
  • Раскладываем фрукт на тарелке в один слой, не касаясь друг друга.
  • Помещаем тарелку в холодильник.
  • Оставляем хурму для сушки на 2-3 недели, периодически переворачивая кусочки.

С сахаром

Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов
  • Готовим сахарный сироп в пропорции 1:1
  • Нарезаем хурму произвольными кусками и отправляем в сироп.
  • Оставляем фрукт в сиропе на 2-3 часа.
  • Вынимаем хурму и даем ей хорошо стечь.
  • Сушим фрукт в духовке или сушилке при 60°C до готовности.

На OBOZ.UA есть много рецептов, в которых можно использовать сушеную хурму:

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