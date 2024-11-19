Видео дня
Как правильно сушить хурму: несколько лучших способов
Хурма – это не только вкусный, но очень полезный фрукт. Его можно употреблять в свежем виде, готовить разные десерты, а также сушить, чтобы наслаждаться ею в течение целого года.
Существует несколько способов высушить хурму, и каждая хозяйка может выбрать для себя наиболее подходящий. В методах сушки хурмы разбирался FoodOboz.
На солнце
- Раскладываем фрукт, нарезанный кусочками, на решетку или на ткань так, чтобы они не касались друг друга.
- Решетки кладем в солнечное место, но не под прямыми солнечными лучами.
- Иногда куски переворачиваем.
- На сушку хурмы уходит от нескольких дней до одной недели.
В духовке
- Духовку разогреваем до 60-70°C.
- Раскладываем кусочки хурмы на застеленный пергаментом противень.
- Отправляем на среднюю полку в духовку
- Дверцы оставляем немного открытыми
- Каждые 2-3 часа переворачиваем хурму.
- Процесс сушки займет около 10-12 часов.
В электросушилке
- Разложите нарезанную слайсами харму в лотки сушилки так, чтобы они не касались друг друга.
- Установите температуру при 55-60°C.
- Сушите хурму в течение 8-10 часов, периодически проверяя готовность.
В микроволновке
- Хурму нарезаем слайсами или кубиками.
- Раскладываем кусочки на тарелке, подходящей для использования в микроволновке.
- Микроволновку настраиваем на минимальную мощность.
- Сушим в течение 30-60 секунд, проверяя готовность после каждого цикла.
- Весь процесс занимает до 5 минут в зависимости от мощности вашей микроволновки.
В аэрогриле
- Фрукт нарезаем слайсами или кубиками
- Нагреваем аэрогриль до 60°C.
- Раскладываем фрукт на решетке для сушки.
- Сушим хурму в течение 4-6 часов, проверяя готовность каждые 1-2 часа.
В холодильнике
- Хурму нарезаем тонкими слайсами
- Раскладываем фрукт на тарелке в один слой, не касаясь друг друга.
- Помещаем тарелку в холодильник.
- Оставляем хурму для сушки на 2-3 недели, периодически переворачивая кусочки.
С сахаром
- Готовим сахарный сироп в пропорции 1:1
- Нарезаем хурму произвольными кусками и отправляем в сироп.
- Оставляем фрукт в сиропе на 2-3 часа.
- Вынимаем хурму и даем ей хорошо стечь.
- Сушим фрукт в духовке или сушилке при 60°C до готовности.
На OBOZ.UA есть много рецептов, в которых можно использовать сушеную хурму: