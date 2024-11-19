Хурма – это не только вкусный, но очень полезный фрукт. Его можно употреблять в свежем виде, готовить разные десерты, а также сушить, чтобы наслаждаться ею в течение целого года.

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Существует несколько способов высушить хурму, и каждая хозяйка может выбрать для себя наиболее подходящий. В методах сушки хурмы разбирался FoodOboz.

На солнце

Раскладываем фрукт, нарезанный кусочками, на решетку или на ткань так, чтобы они не касались друг друга.

Решетки кладем в солнечное место, но не под прямыми солнечными лучами.

Иногда куски переворачиваем.

На сушку хурмы уходит от нескольких дней до одной недели.

В духовке

Духовку разогреваем до 60-70°C.

Раскладываем кусочки хурмы на застеленный пергаментом противень.

Отправляем на среднюю полку в духовку

Дверцы оставляем немного открытыми

Каждые 2-3 часа переворачиваем хурму.

Процесс сушки займет около 10-12 часов.

В электросушилке

Разложите нарезанную слайсами харму в лотки сушилки так, чтобы они не касались друг друга.

Установите температуру при 55-60°C.

Сушите хурму в течение 8-10 часов, периодически проверяя готовность.

В микроволновке

Хурму нарезаем слайсами или кубиками.

Раскладываем кусочки на тарелке, подходящей для использования в микроволновке.

Микроволновку настраиваем на минимальную мощность.

Сушим в течение 30-60 секунд, проверяя готовность после каждого цикла.

Весь процесс занимает до 5 минут в зависимости от мощности вашей микроволновки.

В аэрогриле

Фрукт нарезаем слайсами или кубиками

Нагреваем аэрогриль до 60°C.

Раскладываем фрукт на решетке для сушки.

Сушим хурму в течение 4-6 часов, проверяя готовность каждые 1-2 часа.

В холодильнике

Хурму нарезаем тонкими слайсами

Раскладываем фрукт на тарелке в один слой, не касаясь друг друга.

Помещаем тарелку в холодильник.

Оставляем хурму для сушки на 2-3 недели, периодически переворачивая кусочки.

С сахаром

Готовим сахарный сироп в пропорции 1:1

Нарезаем хурму произвольными кусками и отправляем в сироп.

Оставляем фрукт в сиропе на 2-3 часа.

Вынимаем хурму и даем ей хорошо стечь.

Сушим фрукт в духовке или сушилке при 60°C до готовности.

На OBOZ.UA есть много рецептов, в которых можно использовать сушеную хурму: