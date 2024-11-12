Укроп – очень вкусная, полезная и ароматная зелень, которую добавляют в супы, каши, салаты. Стоит отметить, что укроп можно заморозить и высушить.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно заморозить укроп, чтобы они не потерял свой вкус и полезные свойства.

Как заморозить укроп, чтобы он не потерял свой вкус

Укроп перед замораживанием нужно хорошо вымыть и обсушить, затем почистить от засохших или гнилых веточек. После обязательно срежьте толстые концы стеблей и измельчите. Готовый укроп поместите в чистую пластиковую коробку, накройте крышкой и храните в морозилке. Порезанный укроп также можно заморозить в пакетах.

Как правильно сушить укроп

Укроп также нужно хорошо помыть, после обязательно высушите и соберите укроп в пучок и свяжите ниткой. После развесьте укроп в теплом, хорошо проветриваемом помещении.

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