Имбирные пряники – это десерт и символ рождественских праздников. В последние годы в Украине стало популярным готовить пряники дома самостоятельно, привлекая к процессу детей.

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А вот как правильно приготовить айсинг, в Instagram рассказала шеф-повар Екатерина Пескова. С этим рецептом любой рисунок на прянике получится удачным.

Ингредиенты

Яичный белок – 45 гр

Сахарная пудра – 225 гр

Сок лимона – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Взбиваем все ингредиенты на малой скорости миксером в течение 10 мин.

2. Консистенцию можно регулировать: для более густого айсинга добавьте больше пудры, для более жидкого – воды.

3. По желанию готовый айсинг можно разделить на несколько частей, в каждую из которых добавить краситель нужного цвета.

4. Выкладываем айсинг в кондитерский мешок и украшаем по желанию.

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