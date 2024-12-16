Как приготовить айсинг для имбирных пряников: пошаговая инструкция
Имбирные пряники – это десерт и символ рождественских праздников. В последние годы в Украине стало популярным готовить пряники дома самостоятельно, привлекая к процессу детей.
А вот как правильно приготовить айсинг, в Instagram рассказала шеф-повар Екатерина Пескова. С этим рецептом любой рисунок на прянике получится удачным.
Ингредиенты
- Яичный белок – 45 гр
- Сахарная пудра – 225 гр
- Сок лимона – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Взбиваем все ингредиенты на малой скорости миксером в течение 10 мин.
2. Консистенцию можно регулировать: для более густого айсинга добавьте больше пудры, для более жидкого – воды.
3. По желанию готовый айсинг можно разделить на несколько частей, в каждую из которых добавить краситель нужного цвета.
4. Выкладываем айсинг в кондитерский мешок и украшаем по желанию.
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