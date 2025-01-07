Хлеб – самый популярный продукт в мире. Он присутствует в разных интерпретациях в каждой стране. Однако большинство мучных изделий включает в себя глютен, что не очень хорошо влияет на здоровье человека. Поэтому следует отказаться от его потребления этого вида выпечки и обратить внимание именно на безглютеновый хлеб, который является не менее вкусным, чем обычный.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво недавно показал в Instagram, как он готовит безглютеновый хлеб. По его словам, это традиционный вид выпечки в Колумбии, готовящийся в каждой семье.

Ингредиенты

Сыр фета твердый – 500 гр

Крахмал тапиоки – 500 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 200 гр

Сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Фету натереть на крупную терку, добавить крахмал и перемешать.

2. Добавить разрыхлитель.

3. Яйца взбить, сливочное масло растопить. Добавить яйца и масло в сырно-крахмальную смесь и перемешать.

4. Добавить сахар и замесить тесто.

5. Сформировать небольшие шарики, выложить на противень, устланный фольгой.

6. Выпекать при температуре 180°C около 25 мин, пока хлебцы не приобретут золотистость.

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