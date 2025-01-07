Как приготовить безглютеновый хлеб: рецепт от звездного шефа
Хлеб – самый популярный продукт в мире. Он присутствует в разных интерпретациях в каждой стране. Однако большинство мучных изделий включает в себя глютен, что не очень хорошо влияет на здоровье человека. Поэтому следует отказаться от его потребления этого вида выпечки и обратить внимание именно на безглютеновый хлеб, который является не менее вкусным, чем обычный.
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво недавно показал в Instagram, как он готовит безглютеновый хлеб. По его словам, это традиционный вид выпечки в Колумбии, готовящийся в каждой семье.
Ингредиенты
- Сыр фета твердый – 500 гр
- Крахмал тапиоки – 500 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яйца – 2 шт
- Сливочное масло – 200 гр
- Сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Фету натереть на крупную терку, добавить крахмал и перемешать.
2. Добавить разрыхлитель.
3. Яйца взбить, сливочное масло растопить. Добавить яйца и масло в сырно-крахмальную смесь и перемешать.
4. Добавить сахар и замесить тесто.
5. Сформировать небольшие шарики, выложить на противень, устланный фольгой.
6. Выпекать при температуре 180°C около 25 мин, пока хлебцы не приобретут золотистость.
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