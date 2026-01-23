Как приготовить домашние орешки со сгущенкой: рецепт родом из детства

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Орешки со сгущенным молоком – универсальный десерт и для семейных торжеств, и просто лакомство к чаю на каждый день. Каждая украинская хозяйка имеет специальную форму для приготовления таких изделий. Именно в домашнем исполнении орешки получаются особенно вкусными и с ароматом уюта.

Идея приготовления домашних орешков со сгущенкой опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло 82,5% – 200 г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 10 г
  • мука – 420 г
  • крахмал – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • сгущенное молоко – 1,5 банки
  • творог дорблю

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и мягким маслом.

2. Добавить сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и крахмал.

3. Замешать тесто – сначала ложкой, а затем руками.

4. Охладить в холодильнике 30 минут.

5. Сформировать шарики по 5-6 г, выпекать около 2,5 минут до румяности и дать остыть.

6 Наполнить половинки сгущенным молоком с кусочком сыра дорблю.

7. Соединить половинки, охладить и наслаждаться.

