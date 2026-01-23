Как приготовить домашние орешки со сгущенкой: рецепт родом из детства
Орешки со сгущенным молоком – универсальный десерт и для семейных торжеств, и просто лакомство к чаю на каждый день. Каждая украинская хозяйка имеет специальную форму для приготовления таких изделий. Именно в домашнем исполнении орешки получаются особенно вкусными и с ароматом уюта.
Идея приготовления домашних орешков со сгущенкой опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло 82,5% – 200 г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 10 г
- мука – 420 г
- крахмал – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- сгущенное молоко – 1,5 банки
- творог дорблю
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и мягким маслом.
2. Добавить сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и крахмал.
3. Замешать тесто – сначала ложкой, а затем руками.
4. Охладить в холодильнике 30 минут.
5. Сформировать шарики по 5-6 г, выпекать около 2,5 минут до румяности и дать остыть.
6 Наполнить половинки сгущенным молоком с кусочком сыра дорблю.
7. Соединить половинки, охладить и наслаждаться.
