Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

Домашние рогалики – замечательная выпечка к чаю. Внутрь можно добавить вкусную ореховую начинку. Такой десерт долго остается свежим и подходит на тот случай, когда нужно быстро угостить кого-то вкусненьким.

Идея приготовления домашних рогаликов с ореховой начинкой к чаю опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло (холодное) – 200 г
  • сметана – 200 г
  • мука пшеничная – 400 г
  • ванилин – 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • грецкие орехи – 150 г
  • корица – 1 ч.л.
  • сахар – 100 г

Способ приготовления:

Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

1. Просеять муку вместе с солью.

2. Добавить холодное сливочное масло и перетереть до состояния крошки.

Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

3. Добавить сметану.

4. Замешать мягкое тесто.

Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

5. Поставить тесто в холодильник на 15-20 минут.

6. Для начинки измельчить орехи в блендере.

Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

7. Соединить их с сахаром и корицей (в орешки можно еще добавить немного ванили).

8. Достать тесто, раскатать и посыпать орехами.

Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

9. Разрезать на треугольники, скрутить рогалики.

10. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.

Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку

