Как приготовить домашние рогалики к чаю: добавьте внутрь ореховую начинку
Домашние рогалики – замечательная выпечка к чаю. Внутрь можно добавить вкусную ореховую начинку. Такой десерт долго остается свежим и подходит на тот случай, когда нужно быстро угостить кого-то вкусненьким.
Идея приготовления домашних рогаликов с ореховой начинкой к чаю опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло (холодное) – 200 г
- сметана – 200 г
- мука пшеничная – 400 г
- ванилин – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- грецкие орехи – 150 г
- корица – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
Способ приготовления:
1. Просеять муку вместе с солью.
2. Добавить холодное сливочное масло и перетереть до состояния крошки.
3. Добавить сметану.
4. Замешать мягкое тесто.
5. Поставить тесто в холодильник на 15-20 минут.
6. Для начинки измельчить орехи в блендере.
7. Соединить их с сахаром и корицей (в орешки можно еще добавить немного ванили).
8. Достать тесто, раскатать и посыпать орехами.
9. Разрезать на треугольники, скрутить рогалики.
10. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.
