Домашние рогалики – замечательная выпечка к чаю. Внутрь можно добавить вкусную ореховую начинку. Такой десерт долго остается свежим и подходит на тот случай, когда нужно быстро угостить кого-то вкусненьким.

Идея приготовления домашних рогаликов с ореховой начинкой к чаю опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло (холодное) – 200 г

сметана – 200 г

мука пшеничная – 400 г

ванилин – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

грецкие орехи – 150 г

корица – 1 ч.л.

сахар – 100 г

Способ приготовления:

1. Просеять муку вместе с солью.

2. Добавить холодное сливочное масло и перетереть до состояния крошки.

3. Добавить сметану.

4. Замешать мягкое тесто.

5. Поставить тесто в холодильник на 15-20 минут.

6. Для начинки измельчить орехи в блендере.

7. Соединить их с сахаром и корицей (в орешки можно еще добавить немного ванили).

8. Достать тесто, раскатать и посыпать орехами.

9. Разрезать на треугольники, скрутить рогалики.

10. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.

