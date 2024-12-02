Имбирное печенье – символ рождественских и новогодних праздников, без которого не обходится ни одно застолье. Этот вид выпечки изготовляют разной формы, что только придает настроение и желание праздновать.

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Как приготовить имбирное печенье так, чтобы получилось идеальным, в Instagram рассказала фудблогер с ником ev malinevska. Она также поделилась полезными лафхаками, благодаря которым печенье получится у каждого.

Ингредиенты

Мука – 280-310 гр

Сливочное масло – 100 гр

Сахар – 100 гр

Мед – 3-4 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Корица – 1 ч.л.

Имбирь – 1 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Соль – щепотка

Какао – для цвета

Способ приготовления

1. Смешиваем в сотейнике сливочное масло, сахар и мед. Подогреваем до полного растворения сахара и однородной текстуры.

2. Добавляем специи и даем немного остыть. Осторожно вводим яйцо и перемешиваем венчиком. Если добавить в слишком горячую массу – яйцо расслоится.

3. Постепенно добавляем муку с содой (по желанию и какао) и вымешиваем тесто. Тесто должно получиться гибким, не липким. Если тесто липкое, добавьте еще муку.

4. Формируем шарик и заворачиваем пищевой пленкой. Оставляем на 30 минут в холодильнике.

5. Тесто раскатываем толщиной 1-2 см, вырезаем формочки.

6. Перекладываем на противень с пергаментом и запекаем 13-14 минут при температуре 180°.

Полезные советы по приготовлению имбирного печенья от кулинарки:

Этот рецепт можно приготовить без предварительного подогрева. Следует взять сливочное масло комнатной температуры и перетереть его с сахаром и медом.

Важно следить, чтобы печенье не перепеклось. Поэтому следует делать печенье более толстым.

Если у вас нет коврика для раскачки теста – предварительно припылите поверхность мукой. Так будет легче отделять вырезанные формы печенья.

Соду можно поменять на 1 ч. л. разрыхлителя.

Если уменьшить количество сливочного масла, печенье будет более хрустящим. Также лучше брать масло с большей жирностью – 82%.

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