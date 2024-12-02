Как приготовить идеальное имбирное печенье: советы и лайфхаки от кулинарки.
Имбирное печенье – символ рождественских и новогодних праздников, без которого не обходится ни одно застолье. Этот вид выпечки изготовляют разной формы, что только придает настроение и желание праздновать.
Как приготовить имбирное печенье так, чтобы получилось идеальным, в Instagram рассказала фудблогер с ником ev malinevska. Она также поделилась полезными лафхаками, благодаря которым печенье получится у каждого.
Ингредиенты
- Мука – 280-310 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Сахар – 100 гр
- Мед – 3-4 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Корица – 1 ч.л.
- Имбирь – 1 ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Соль – щепотка
- Какао – для цвета
Способ приготовления
1. Смешиваем в сотейнике сливочное масло, сахар и мед. Подогреваем до полного растворения сахара и однородной текстуры.
2. Добавляем специи и даем немного остыть. Осторожно вводим яйцо и перемешиваем венчиком. Если добавить в слишком горячую массу – яйцо расслоится.
3. Постепенно добавляем муку с содой (по желанию и какао) и вымешиваем тесто. Тесто должно получиться гибким, не липким. Если тесто липкое, добавьте еще муку.
4. Формируем шарик и заворачиваем пищевой пленкой. Оставляем на 30 минут в холодильнике.
5. Тесто раскатываем толщиной 1-2 см, вырезаем формочки.
6. Перекладываем на противень с пергаментом и запекаем 13-14 минут при температуре 180°.
Полезные советы по приготовлению имбирного печенья от кулинарки:
- Этот рецепт можно приготовить без предварительного подогрева. Следует взять сливочное масло комнатной температуры и перетереть его с сахаром и медом.
- Важно следить, чтобы печенье не перепеклось. Поэтому следует делать печенье более толстым.
- Если у вас нет коврика для раскачки теста – предварительно припылите поверхность мукой. Так будет легче отделять вырезанные формы печенья.
- Соду можно поменять на 1 ч. л. разрыхлителя.
- Если уменьшить количество сливочного масла, печенье будет более хрустящим. Также лучше брать масло с большей жирностью – 82%.
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