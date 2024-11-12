Моти – это традиционный японский десерт из заварного теста и самой разнообразной начинки. Конечно, именно начинка играет основную роль в формировании вкуса изделия, но тесто должно быть приготовлено правильно, чтобы обеспечить идеальную структуру блюда.

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Как приготовить тесто для моти так, чтобы пирожное получилось идеальным, в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. Она также рассказала рецепт начинки из малины, что идеально подойдет к моти.

Ингредиенты для теста на 20 шт.

Клейкая рисовая мука – 140 гр

Кукурузный крахмал – 50 гр

Сахар – 135 гр

Пепси или другой газированный напиток – 330 мл

Ингредиенты для начинки

Пюре малины – 200 гр

Желатин – 6 гр + 30 мл воды

Кукурузный крахмал – 4 гр

Сахар – 70 гр

Ингредиенты для крема

Пюре малины – 160 гр

Сахар – 140 гр

Белый шоколад – 80 гр

Сливки – 160 мл

Сливочный сыр– 540 гр

Желатин – 20 гр + 100 мл воды

Способ приготовления теста и формирование пирожных

1. Крахмал, сахар и муку перемешиваем. Добавляем жидкость.

2. Блендерируем и пропускаем массу через сито.

3. Закрываем плотно пищевой пленкой, отправляем в микроволновку на 4 минуты.

4. Снова блендеруем, закрываем второй раз пищевой пленкой, держим в микроволновке еще 4-5мин. Тесто должно быть клейким.

5. Даем ему немного остыть. Переносим на силиконовый коврик смазанный маслом.

6. Отбиваем скалкой несколько минут. Присыпаем кукурузным крахмалом и рассказываем в тонкий слой.

7. Вырезаем круги диаметром 5 см.

8. Каждый кружочек немного растягиваем и по центру выкладываем начинку.

9 .Залепляем противоположные края.

10. Моти выкладываем на силиконовый коврик припорошенный крахмалом. Закрываем пищевой плёнкой, отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Способ приготовления начинки

1.Крохмал перемешиваем с сахаром.

2. Добавляем к пюре. Варим 30 сек после закипания.

3. Разливаем по формам заполняя до середины (полусферы диаметром 3см).

4. Замораживаем.

Способ приготовления крема

1. К пюре добавляем сахар. Доводим до закипания и добавляем шоколад.

2. Добавляем желатин. Соединяем со сливками и сыром. Блендерируем до однородности.

3. Заполняем массой полусферы до половины (диаметр 5см).

4. Выкладываем по центру замороженную малиновую начинку, сверху заполняем сырной массой до конца. Замораживаем.

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