Как приготовить идеальное тесто для моти: точный пошаговый рецепт
Моти – это традиционный японский десерт из заварного теста и самой разнообразной начинки. Конечно, именно начинка играет основную роль в формировании вкуса изделия, но тесто должно быть приготовлено правильно, чтобы обеспечить идеальную структуру блюда.
Как приготовить тесто для моти так, чтобы пирожное получилось идеальным, в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. Она также рассказала рецепт начинки из малины, что идеально подойдет к моти.
Ингредиенты для теста на 20 шт.
- Клейкая рисовая мука – 140 гр
- Кукурузный крахмал – 50 гр
- Сахар – 135 гр
- Пепси или другой газированный напиток – 330 мл
Ингредиенты для начинки
- Пюре малины – 200 гр
- Желатин – 6 гр + 30 мл воды
- Кукурузный крахмал – 4 гр
- Сахар – 70 гр
Ингредиенты для крема
- Пюре малины – 160 гр
- Сахар – 140 гр
- Белый шоколад – 80 гр
- Сливки – 160 мл
- Сливочный сыр– 540 гр
- Желатин – 20 гр + 100 мл воды
Способ приготовления теста и формирование пирожных
1. Крахмал, сахар и муку перемешиваем. Добавляем жидкость.
2. Блендерируем и пропускаем массу через сито.
3. Закрываем плотно пищевой пленкой, отправляем в микроволновку на 4 минуты.
4. Снова блендеруем, закрываем второй раз пищевой пленкой, держим в микроволновке еще 4-5мин. Тесто должно быть клейким.
5. Даем ему немного остыть. Переносим на силиконовый коврик смазанный маслом.
6. Отбиваем скалкой несколько минут. Присыпаем кукурузным крахмалом и рассказываем в тонкий слой.
7. Вырезаем круги диаметром 5 см.
8. Каждый кружочек немного растягиваем и по центру выкладываем начинку.
9 .Залепляем противоположные края.
10. Моти выкладываем на силиконовый коврик припорошенный крахмалом. Закрываем пищевой плёнкой, отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Способ приготовления начинки
1.Крохмал перемешиваем с сахаром.
2. Добавляем к пюре. Варим 30 сек после закипания.
3. Разливаем по формам заполняя до середины (полусферы диаметром 3см).
4. Замораживаем.
Способ приготовления крема
1. К пюре добавляем сахар. Доводим до закипания и добавляем шоколад.
2. Добавляем желатин. Соединяем со сливками и сыром. Блендерируем до однородности.
3. Заполняем массой полусферы до половины (диаметр 5см).
4. Выкладываем по центру замороженную малиновую начинку, сверху заполняем сырной массой до конца. Замораживаем.
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