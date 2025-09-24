Сырники – это классика домашней кухни, которую любят и взрослые, и дети. Они всегда уместные на завтрак или как легкий десерт. Но иногда во время жарки сырники начинают растекаться, прилипать или терять форму. Есть несколько проверенных советов, которые помогут избежать этих проблем и сделать блюдо нежным и вкусным.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить сырники, которые получатся золотистыми и не будут разваливаться.

Советы по приготовлению сырников

1. Используйте мягкий творог без комочков, с жирностью до 9%. Если он слишком влажный, дайте ему немного стечь, тогда тесто будет плотным и послушным.

2. Желтки взбейте отдельно и добавьте к творогу, а белки взбейте до легкой пены и аккуратно вмешайте. Так сырники получатся более воздушными.

3. Не добавляйте много сахара – достаточно минимального количества. Для сладкого вкуса лучше подать сырники с медом, вареньем или свежими фруктами.

Для сырников из 300 г творога используйте:

2 желтка

2 ст.л. сахара

2 ст.л. муки

Дополнительные советы

Лепите небольшие сырники, чтобы они быстрее и равномернее жарились.

Выкладывайте их только на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла.

Часть муки можно заменить манкой – сырники станут еще более нежными.

