Как приготовить ленивое тирамису с мандаринами: рецепт за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Тирамису – популярный десерт, который не нужно выпекать. В зимний период можно взбить сезонные сочные мандарины, и окунуть в такое пюре печенье савоярди – получится очень вкусно.

Идея приготовления мандаринового тирамису опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

  • печенье савоярди
  • сливки 33% – 200 мл.
  • маскарпоне/крем-сыр – 250 г
  • сахарная пудра – 3 ст.л.
  • мандарины – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Для крема до устойчивых пиков миксером взбейте сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.

2. По желанию добавьте немножко цедры мандарина.

3. Для пропитки в блендере взбейте два мандарина (если они не очень сладкие, добавьте несколько ложек сахара).

4. Соберите десерт, чередуя печенье в мандариновой массе и белый крем.

5. Поставьте в холодильник для пропитки на несколько часов.

