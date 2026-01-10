Все рецепты
Как приготовить ленивое тирамису с мандаринами: рецепт за считанные минуты
Тирамису – популярный десерт, который не нужно выпекать. В зимний период можно взбить сезонные сочные мандарины, и окунуть в такое пюре печенье савоярди – получится очень вкусно.
Идея приготовления мандаринового тирамису опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье савоярди
- сливки 33% – 200 мл.
- маскарпоне/крем-сыр – 250 г
- сахарная пудра – 3 ст.л.
- мандарины – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Для крема до устойчивых пиков миксером взбейте сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.
2. По желанию добавьте немножко цедры мандарина.
3. Для пропитки в блендере взбейте два мандарина (если они не очень сладкие, добавьте несколько ложек сахара).
4. Соберите десерт, чередуя печенье в мандариновой массе и белый крем.
5. Поставьте в холодильник для пропитки на несколько часов.
