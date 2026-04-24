Сытная домашняя выпечка может быть значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Если хочется чего-то теплого и сырного, но без сложных ингредиентов и долгого замешивания теста, стоит обратить внимание на этот вариант. Такой рецепт идеально подходит для быстрого обеда или ужина. Блюдо получается нежным внутри и румяным снаружи. А главное – готовится из доступных продуктов.

Идея приготовления полезных сырных хачапури опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 180 г

яйцо – 1 шт.

мука (цельнозерновая или рисовая) – 80 г

желток – 2 шт.

сыр твердый – 60 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала в глубокой миске смешивают творог, яйцо и муку. Добавляют соль и специи, после чего замешивают мягкое, немного липкое тесто. Важно не перегрузить его мукой, чтобы сохранить нежную структуру готового блюда.

2. Далее противень застилают пергаментом, а тесто делят на две равные части. Влажными руками формируют небольшие овальные лепешки с бортиками, создавая форму "лодочки". Это классический прием для приготовления хачапури, который позволяет удержать начинку внутри.

3. Сформированные заготовки смазывают желтком и отправляют в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут. За это время основа должна слегка подрумяниться и стать более плотной.

4. После этого хачапури достают из духовки, внутрь каждого выкладывают натертый сыр, а сверху осторожно добавляют желток. Блюдо возвращают в духовку еще на несколько минут – до полного расплавления сыра. Желток при этом должен остаться мягким.

5. В результате получаются ароматные хачапури с нежной сырной начинкой и румяной корочкой. Такой рецепт хачапури в духовке подходит для ежедневного меню, ведь не требует сложных кулинарных навыков и готовится из простых ингредиентов.

