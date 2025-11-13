Кексы из плавленого сырка – это быстрый и простой вариант домашней выпечки, который не требует много времени и усилий. Они получаются очень нежными, ароматными и имеют приятный сливочный привкус. Благодаря сочетанию творога и кефира тесто остается мягким даже после выпекания, а золотистая корочка придает аппетитный вид. Такой рецепт станет отличным вариантом как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.

Идея приготовления воздушных кексов с плавлеными сырками опубликована на странице фудблогера thefoodhub.by ilona в Instagram.

Ингредиенты:

сырок плавленый – 2 шт.

яйца – 2 шт.

кефир – 150 мл.

мука – 5 ст.л.

разрыхлитель теста – 1 ч.л.

укроп – по вкусу

чеснок – 1 зубчик

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с кефиром до однородности.

2. Добавьте натертые плавленые сырки и хорошо перемешайте.

3. Затем постепенно введите муку с разрыхлителем, а также измельченный укроп, чеснок, соль и перец.

4. Замесите тесто средней густоты. Разлейте смесь по формам для кексов, заполняя их примерно на две трети.

5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-30 минут – до румяной корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой – кексы готовы.

Такие кексы из плавленого сырка можно подавать теплыми или полностью охлажденными. Они прекрасно сочетаются с овощами, соусами или просто чаем. Простой набор ингредиентов и минимум времени делают этот рецепт идеальным для домашнего приготовления даже в будний день.

