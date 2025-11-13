Как приготовить пышные и нежные кексы с плавленым сыром: делимся неожиданной идеей

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
285
Как приготовить пышные и нежные кексы с плавленым сыром: делимся неожиданной идеей

Кексы из плавленого сырка – это быстрый и простой вариант домашней выпечки, который не требует много времени и усилий. Они получаются очень нежными, ароматными и имеют приятный сливочный привкус. Благодаря сочетанию творога и кефира тесто остается мягким даже после выпекания, а золотистая корочка придает аппетитный вид. Такой рецепт станет отличным вариантом как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.

Идея приготовления воздушных кексов с плавлеными сырками опубликована на странице фудблогера thefoodhub.by ilona в Instagram.

Как приготовить пышные и нежные кексы с плавленым сыром: делимся неожиданной идеей

Ингредиенты:

  • сырок плавленый – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • кефир – 150 мл.
  • мука – 5 ст.л.
  • разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • укроп – по вкусу
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить пышные и нежные кексы с плавленым сыром: делимся неожиданной идеей

1. В глубокой миске взбейте яйца с кефиром до однородности.

2. Добавьте натертые плавленые сырки и хорошо перемешайте.

Как приготовить пышные и нежные кексы с плавленым сыром: делимся неожиданной идеей

3. Затем постепенно введите муку с разрыхлителем, а также измельченный укроп, чеснок, соль и перец.

4. Замесите тесто средней густоты. Разлейте смесь по формам для кексов, заполняя их примерно на две трети.

Как приготовить пышные и нежные кексы с плавленым сыром: делимся неожиданной идеей

5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-30 минут – до румяной корочки. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой – кексы готовы.

Такие кексы из плавленого сырка можно подавать теплыми или полностью охлажденными. Они прекрасно сочетаются с овощами, соусами или просто чаем. Простой набор ингредиентов и минимум времени делают этот рецепт идеальным для домашнего приготовления даже в будний день.

Как приготовить пышные и нежные кексы с плавленым сыром: делимся неожиданной идеей

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты