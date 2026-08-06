Шоколадный пирог без духовки – отличное решение, когда хочется быстро приготовить домашний десерт к чаю. Для этого рецепта не понадобится сложное оборудование или много времени, ведь вся выпечка готовится прямо на сковороде. Тесто замешивается за несколько минут, а результат получается нежным, влажным и с насыщенным шоколадным вкусом. Такой десерт легко дополнить глазурью, орехами или кокосовой стружкой.

Идея приготовления вкусного шоколадного пирога на сковороде опубликована на странице diali cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйцо – 1 шт.

сахар – 120 г

молоко – 130 мл.

мука – 150 г

какао-порошок – 2 ст.л.

растительное масло – 50 мл.

разрыхлитель – 2 ч.л.

Для подачи:

сгущенное молоко – по желанию для пропитки

растопленный шоколад – для глазури

измельчённые орехи или кокосовая стружка – по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйцо с сахаром до однородной консистенции.

2. Добавьте молоко и масло, после чего хорошо перемешайте.

3. Всыпьте просеянную муку, какао и разрыхлитель. Замесите гладкое тесто без комочков.

4. Перелейте тесто в сухую сковороду с толстым дном и накройте крышкой.

5. Готовьте пирог на минимальном огне примерно 20 минут. Если на внутренней стороне крышки скапливается конденсат, периодически вытирайте его бумажным полотенцем.

6. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Если она остается сухой, пирог готов.

7. По желанию слегка пропитайте десерт сгущенным молоком.

8. Полейте поверхность растопленным шоколадом и украсьте измельчёнными орехами или кокосовой стружкой.

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