Как приготовить сладкую рисовую бабку: бабушкин рецепт
Сладкая рисовая бабка – это простая домашняя выпечка, которая знакома многим еще с детства. Ее готовили из доступных продуктов, которые всегда были под рукой. Блюдо получается нежным, мягким и хорошо подходит как теплым, так и охлажденным. Такой десерт легко приготовить для семейного чаепития или воскресного обеда.
Идея приготовления домашней творожной бабки опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- рис отварной – 200 г
- творог кисломолочный – 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- соль – щепотка
- сливочное масло – для смазывания формы
- изюм – 50 г (по желанию)
- цедра мандарина – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
2. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
3. По желанию добавьте мелко натертую мандариновую цедру – она придаст легкий цитрусовый аромат.
4. К творожной массе всыпьте отваренный рис и изюм. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите подготовленную массу, разровняв поверхность.
6. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 45 минут до румяной корочки.
7. По желанию готовую рисовую бабку можно слегка смазать сметаной и вернуть в духовку еще на 10 минут.
8. Подавайте десерт теплым или охлажденным. Сладкая рисовая бабка хорошо держит форму, имеет нежную текстуру и напоминает вкус домашней выпечки из детства.
