Сладкая рисовая бабка – это простая домашняя выпечка, которая знакома многим еще с детства. Ее готовили из доступных продуктов, которые всегда были под рукой. Блюдо получается нежным, мягким и хорошо подходит как теплым, так и охлажденным. Такой десерт легко приготовить для семейного чаепития или воскресного обеда.

Идея приготовления домашней творожной бабки опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

рис отварной – 200 г

творог кисломолочный – 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 50 г

ванильный сахар – 1 пакетик

соль – щепотка

сливочное масло – для смазывания формы

изюм – 50 г (по желанию)

цедра мандарина – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.

2. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

3. По желанию добавьте мелко натертую мандариновую цедру – она придаст легкий цитрусовый аромат.

4. К творожной массе всыпьте отваренный рис и изюм. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите подготовленную массу, разровняв поверхность.

6. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 45 минут до румяной корочки.

7. По желанию готовую рисовую бабку можно слегка смазать сметаной и вернуть в духовку еще на 10 минут.

8. Подавайте десерт теплым или охлажденным. Сладкая рисовая бабка хорошо держит форму, имеет нежную текстуру и напоминает вкус домашней выпечки из детства.

