Рождественский творожный штолен – это не просто выпечка, а настоящий символ праздника. Это блюдо наполнит ваш дом ароматом специй, апельсинов, создавая уют и настроение. Штолен готовится с кисломолочным сыром, сухофруктами и пряностями, а особый процесс приготовления позволяет ему становиться вкуснее со временем.

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Идея приготовления рождественского сырного штолена опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто хочет порадовать близких собственноручно созданным кулинарным шедевром. Приготовьте штолен заранее, и он станет настоящим украшением вашего рождественского стола.

Ингредиенты:

масло комнатной температуры – 180 г

сахар – 140 г

щепотка соли

яйца комнатной температуры – 2 шт.

кисломолочный творог – 180 г

мука – 430 г

разрыхлитель – 10 г

корица – 3 г

имбирь сушеный – 2 г

орехи – 100 г

цукаты – 300 г

Способ приготовления:

1. Сухофрукты хорошо промыть и залить соком из трех апельсинов и 100 г коньяка или рома.

2. Можно добавить цедру одного апельсина. Главное, чтобы цукаты были заполнены жидкостью до верха (если не хватает – можно добавить кипяченой воды холодной). Настаивать минимум ночь, а можно и подольше.

3. Для теста масло комнатной температуры взбить с сахаром 4-5 минут, добавить по одному яйцу, каждый раз вымешивая до однородности.

4. Далее перетереть творог через сито или взбить блендером и добавить в тесто.

5. Просеять муку с разрыхлителем и добавить половину к тесту.

6. Отлично перемешать и добавить следующую половину. Вымешивать руками.

7. Процедить цукаты. Тесто разделить на 4 части – получится 4 средних штолена. Или же 2 больших.

8. Первый вариант формовки: раскатать штолен и завернуть. Или можно взять форму для кексов, присыпать мукой и выкладывать туда тесто, затем перевернуть форму на пергамент – все штолены получаются одинаковой формы и очень хороши.

9. Выпекать в разогретой духовке и горячими смазать сливочным маслом со всех сторон, присыпать сахарной пудрой.

9. Упаковать в пергамент и открыть на Рождество. Чем дольше стоит штолен – тем вкуснее.

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