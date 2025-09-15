Как приготовить в меру густое и золотистое яблочное повидло: рецепт на зиму
Яблочное повидло – самостоятельный десерт или замечательная начинка для ваших любимых десертов. Оно получается в меру густое, золотистое и кисло-сладкое. А для того, чтобы результат получился удачным, стоит воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления вкусного яблочного повидла опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- очищенные яблоки – 2,5 кг.
- сахар – 1,8 кг.
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить от кожуры.
2. Вырезать серединку с косточками.
3. Нарезать кусочками.
4. Переложить яблоки в кастрюлю с толстым дном.
5. Добавить воду и засыпать сахаром.
6. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 30-40 минут, пока яблоки станут мягкими.
7. Взбить массу блендером до однородного пюре.
8. Поставить снова на огонь и уваривать на слабом огне 2-3 часа, периодически помешивая.
9. Повидло должно стать густым и тягучим.
10. Горячее повидло разложить по стерильным банкам, закатать крышками.
11. Перевернуть вверх дном и оставить остыть под одеялом.
