Яблочное повидло – самостоятельный десерт или замечательная начинка для ваших любимых десертов. Оно получается в меру густое, золотистое и кисло-сладкое. А для того, чтобы результат получился удачным, стоит воспользоваться следующей технологией.

Видео дня

Идея приготовления вкусного яблочного повидла опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

очищенные яблоки – 2,5 кг.

сахар – 1,8 кг.

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить от кожуры.

2. Вырезать серединку с косточками.

3. Нарезать кусочками.

4. Переложить яблоки в кастрюлю с толстым дном.

5. Добавить воду и засыпать сахаром.

6. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 30-40 минут, пока яблоки станут мягкими.

7. Взбить массу блендером до однородного пюре.

8. Поставить снова на огонь и уваривать на слабом огне 2-3 часа, периодически помешивая.

9. Повидло должно стать густым и тягучим.

10. Горячее повидло разложить по стерильным банкам, закатать крышками.

11. Перевернуть вверх дном и оставить остыть под одеялом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: