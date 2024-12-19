Домашний чесночный хлеб – это идеальная выпечка для тех, кто ценит ароматную и нежную домашнюю кухню. В этом рецепте используется пышное дрожжевое тесто, пряная чесночная начинка со специями, сливочным маслом и сыром. Процесс приготовления предполагает простые этапы: замешивание теста, создание насыщенной начинки и выпекание, которое подарит вам аппетитную корочку и мягкую середину.

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Идея приготовления пышного чесночного хлеба опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Такой хлеб станет отличным дополнением к любой трапезе или отдельной закуской. Попытайтесь воспроизвести этот рецепт и удивите своих родных настоящим кулинарным шедевром.

Ингредиенты для теста:

мука – 350 г

молоко – 200 мл.

дрожжи – 8 г (сухие)

соль – 1.ч.л.

сахар – 2.ч.л

сливочное масло – 40г

Ингредиенты для начинки:

чеснок – 1 головка

соль – по вкусу

перец – по вкусу

масло оливковое – 10 мл.

розмарин/орегано – 2 веточки

сливочное масло – 70 г

прованские травы – 1 ст.л.

сыр гауда – 50 г.(или любой другой)

Способ приготовления:

1. В глубокую емкость просеять муку, проделать по середине углубления и влить теплое молоко.

2. Туда же добавить соль, а сахар перемешать и влить растопленное сливочное масло.

3. Перемешать, оставить на 5 минут (накрыть полотенцем).

4. Замешать мягкое нелипкое тесто.

5. Накрыть и поставить в теплое место на 40 минут.

6. Для начинки чеснок почистить и положить в маленькую глубокую тарелку, добавить специи, масло и веточки розмарина или орегано.

7. Накрыть фольгой и поставить в духовку.

8. Готовить к готовности.(220 г15-20 минут).

9. Затем достать, охладить и соединить с маслом (70 г) комнатной температуры.

10. Перемешать – начинка готова.

11. Тесто чуть-чуть раскатать, далее смазать намазкой.

12. Добавить немного сыра, нарезать, сложить тесто друг на друга, положить в форму.

13. Снова поставить в теплое место на минут 25-30.

14. Тогда положить на верх остальную намазку, еще немного сырую и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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