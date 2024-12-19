Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки

Домашний чесночный хлеб – это идеальная выпечка для тех, кто ценит ароматную и нежную домашнюю кухню. В этом рецепте используется пышное дрожжевое тесто, пряная чесночная начинка со специями, сливочным маслом и сыром. Процесс приготовления предполагает простые этапы: замешивание теста, создание насыщенной начинки и выпекание, которое подарит вам аппетитную корочку и мягкую середину.

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Идея приготовления пышного чесночного хлеба опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Такой хлеб станет отличным дополнением к любой трапезе или отдельной закуской. Попытайтесь воспроизвести этот рецепт и удивите своих родных настоящим кулинарным шедевром.

Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки

Ингредиенты для теста:

  • мука – 350 г
  • молоко – 200 мл.
  • дрожжи – 8 г (сухие)
  • соль – 1.ч.л.
  • сахар – 2.ч.л
  • сливочное масло – 40г

Ингредиенты для начинки:

  • чеснок – 1 головка
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • масло оливковое – 10 мл.
  • розмарин/орегано – 2 веточки
  • сливочное масло – 70 г
  • прованские травы – 1 ст.л.
  • сыр гауда – 50 г.(или любой другой)

Способ приготовления:

Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки

1. В глубокую емкость просеять муку, проделать по середине углубления и влить теплое молоко.

2. Туда же добавить соль, а сахар перемешать и влить растопленное сливочное масло.

3. Перемешать, оставить на 5 минут (накрыть полотенцем).

Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки

4. Замешать мягкое нелипкое тесто.

5. Накрыть и поставить в теплое место на 40 минут.

Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки

6. Для начинки чеснок почистить и положить в маленькую глубокую тарелку, добавить специи, масло и веточки розмарина или орегано.

7. Накрыть фольгой и поставить в духовку.

8. Готовить к готовности.(220 г15-20 минут).

Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки

9. Затем достать, охладить и соединить с маслом (70 г) комнатной температуры.

10. Перемешать – начинка готова.

11. Тесто чуть-чуть раскатать, далее смазать намазкой.

Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки

12. Добавить немного сыра, нарезать, сложить тесто друг на друга, положить в форму.

13. Снова поставить в теплое место на минут 25-30.

14. Тогда положить на верх остальную намазку, еще немного сырую и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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