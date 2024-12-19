Как приготовить самый вкусный чесночный хлеб: рецепт ароматной домашней выпечки
Домашний чесночный хлеб – это идеальная выпечка для тех, кто ценит ароматную и нежную домашнюю кухню. В этом рецепте используется пышное дрожжевое тесто, пряная чесночная начинка со специями, сливочным маслом и сыром. Процесс приготовления предполагает простые этапы: замешивание теста, создание насыщенной начинки и выпекание, которое подарит вам аппетитную корочку и мягкую середину.
Идея приготовления пышного чесночного хлеба опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Такой хлеб станет отличным дополнением к любой трапезе или отдельной закуской. Попытайтесь воспроизвести этот рецепт и удивите своих родных настоящим кулинарным шедевром.
Ингредиенты для теста:
- мука – 350 г
- молоко – 200 мл.
- дрожжи – 8 г (сухие)
- соль – 1.ч.л.
- сахар – 2.ч.л
- сливочное масло – 40г
Ингредиенты для начинки:
- чеснок – 1 головка
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- масло оливковое – 10 мл.
- розмарин/орегано – 2 веточки
- сливочное масло – 70 г
- прованские травы – 1 ст.л.
- сыр гауда – 50 г.(или любой другой)
Способ приготовления:
1. В глубокую емкость просеять муку, проделать по середине углубления и влить теплое молоко.
2. Туда же добавить соль, а сахар перемешать и влить растопленное сливочное масло.
3. Перемешать, оставить на 5 минут (накрыть полотенцем).
4. Замешать мягкое нелипкое тесто.
5. Накрыть и поставить в теплое место на 40 минут.
6. Для начинки чеснок почистить и положить в маленькую глубокую тарелку, добавить специи, масло и веточки розмарина или орегано.
7. Накрыть фольгой и поставить в духовку.
8. Готовить к готовности.(220 г15-20 минут).
9. Затем достать, охладить и соединить с маслом (70 г) комнатной температуры.
10. Перемешать – начинка готова.
11. Тесто чуть-чуть раскатать, далее смазать намазкой.
12. Добавить немного сыра, нарезать, сложить тесто друг на друга, положить в форму.
13. Снова поставить в теплое место на минут 25-30.
14. Тогда положить на верх остальную намазку, еще немного сырую и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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