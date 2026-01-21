Как приготовить вкусный сырный крекер в домашних условиях: всего четыре ингредиента
Вместо того, чтобы покупать крекер в магазине, приготовьте такой снек в домашних условиях. Это можно легко сделать аросто в духовке. Особенно вкусно, если добавить много сыра. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления домашнего сырного крекера опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г
- мука – 160-170 г
- сыр – 100 г (любой любимый, я беру гауду и пармезан)
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Добавить к муке холодное сливочное масло.
2. Перетереть в крошку.
3. Добавить натертый на мелкой терке сыр и яйцо.
4. Замешать мягкое тесто (если сильно липнет к рукам, добавить еще немного муки).
5. Завернуть в пленку.
6. Положить в холодильник на 30-40 минут.
7. Поделить на две части, раскатать каждую тоненько (3-5 мм), нарезать на сегменты (при желании сформировать узор как сырные дольки).
8. Выложить на противень, выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут (ориентируемся на свою духовку) до золотистости.
