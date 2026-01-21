Вместо того, чтобы покупать крекер в магазине, приготовьте такой снек в домашних условиях. Это можно легко сделать аросто в духовке. Особенно вкусно, если добавить много сыра. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления домашнего сырного крекера опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

мука – 160-170 г

сыр – 100 г (любой любимый, я беру гауду и пармезан)

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Добавить к муке холодное сливочное масло.

2. Перетереть в крошку.

3. Добавить натертый на мелкой терке сыр и яйцо.

4. Замешать мягкое тесто (если сильно липнет к рукам, добавить еще немного муки).

5. Завернуть в пленку.

6. Положить в холодильник на 30-40 минут.

7. Поделить на две части, раскатать каждую тоненько (3-5 мм), нарезать на сегменты (при желании сформировать узор как сырные дольки).

8. Выложить на противень, выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут (ориентируемся на свою духовку) до золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: