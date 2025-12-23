Домашний шоколадный пирог со сметанным кремом – замечательный десерт для семейного чаепития. Очень вкусно, если тесто получается рыхлым и влажным. Для того, чтобы результат был именно таким, стоит воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления воздушного шоколадного пирога опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

сахар – 170 г

ванильный сахар – 10 г

молоко – 120 г

масло – 60 г

мука – 150 г

какао – 40 г

сода – 1/2 ч.л. с горкой

кипяток – 100 г + 1 ч.л. растворимого кофе

уксус – 1,5 ч.л.

Ингредиенты для сметанкового слоя:

сметана – 170 г

сахарная пудра/мелкий сахар – 40 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

желатин порошковый – 4 г

молоко – 25 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром в течение 5 мин, до светлой массы.

2. Влейте молоко с маслом, взбейте массу до однородности.

3. Соедините муку, какао и соду. Перемешайте.

4. Всыпьте сухие ингредиенты, взбейте массу до однородности.

5. В кипятке растворите кофе и влейте его в тесто. Перемешайте его до однородности.

6. Добавьте уксус, перемешайте.

7. Форму застелите бумагой, влейте в форму тесто.

8. Выпекайте пирог при температуре 160 градусов около 50-55 минут до готовности. Время может отличаться. Если форма будет больше, то пирог приготовится быстрее. Проверяйте готовность деревянной палочкой, она должна выходить из центра пирога полностью сухая.

9. После приготовления оставьте пирог при открытой духовке, далее достаньте и полностью охладите в форме.

