Как приготовить яркий яблочный джем: в меру сладкий и густой
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Яблочный джем – простой способ сохранить вкус фруктов на холодный сезон. Такой десерт получается густым, ароматным и отлично подходит для завтраков, домашней выпечки или просто к чаю. Необычный оттенок и легкий вкус киви делают обычную яблочную заготовку более интересной.
Идея приготовления домашнего яблочного джема опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- очищенные яблоки – 1 кг.
- вода – 50 мл.
- сахар – 300 г (или по вкусу)
- желе со вкусом киви – 1 пачка
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками.
2. Переложите фрукты в кастрюлю, добавьте воду и доведите до кипения. Варите яблоки примерно 15-20 минут, пока они не станут мягкими.
3. После этого измельчите яблочную массу блендером до однородной консистенции. По желанию джем можно дополнительно протереть через сито, чтобы он получился максимально нежным.
4. В яблочное пюре добавьте сахар и снова доведите смесь до кипения. Затем всыпьте сухое желе со вкусом киви и хорошо перемешайте, чтобы оно полностью растворилось.
5. Проварите джем еще 5-10 минут на слабом огне.
6. Готовый горячий яблочный джем разложите по предварительно стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. После остывания храните заготовку в прохладном месте.
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