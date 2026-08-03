Яблочный джем – простой способ сохранить вкус фруктов на холодный сезон. Такой десерт получается густым, ароматным и отлично подходит для завтраков, домашней выпечки или просто к чаю. Необычный оттенок и легкий вкус киви делают обычную яблочную заготовку более интересной.

Идея приготовления домашнего яблочного джема опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

очищенные яблоки – 1 кг.

вода – 50 мл.

сахар – 300 г (или по вкусу)

желе со вкусом киви – 1 пачка

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками.

2. Переложите фрукты в кастрюлю, добавьте воду и доведите до кипения. Варите яблоки примерно 15-20 минут, пока они не станут мягкими.

3. После этого измельчите яблочную массу блендером до однородной консистенции. По желанию джем можно дополнительно протереть через сито, чтобы он получился максимально нежным.

4. В яблочное пюре добавьте сахар и снова доведите смесь до кипения. Затем всыпьте сухое желе со вкусом киви и хорошо перемешайте, чтобы оно полностью растворилось.

5. Проварите джем еще 5-10 минут на слабом огне.

6. Готовый горячий яблочный джем разложите по предварительно стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. После остывания храните заготовку в прохладном месте.

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