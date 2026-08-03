Как приготовить яркий яблочный джем: в меру сладкий и густой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
204
Рецепт яркого яблочного джема
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Яблочный джем – простой способ сохранить вкус фруктов на холодный сезон. Такой десерт получается густым, ароматным и отлично подходит для завтраков, домашней выпечки или просто к чаю. Необычный оттенок и легкий вкус киви делают обычную яблочную заготовку более интересной.

Идея приготовления домашнего яблочного джема опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Рецепт вкусного яблочного джема

Ингредиенты:

  • очищенные яблоки – 1 кг.
  • вода – 50 мл.
  • сахар – 300 г (или по вкусу)
  • желе со вкусом киви – 1 пачка

Способ приготовления:

Нарезаем яблоки

1. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками.

2. Переложите фрукты в кастрюлю, добавьте воду и доведите до кипения. Варите яблоки примерно 15-20 минут, пока они не станут мягкими.

Варим яблоки

3. После этого измельчите яблочную массу блендером до однородной консистенции. По желанию джем можно дополнительно протереть через сито, чтобы он получился максимально нежным.

Добавляем сахар

4. В яблочное пюре добавьте сахар и снова доведите смесь до кипения. Затем всыпьте сухое желе со вкусом киви и хорошо перемешайте, чтобы оно полностью растворилось.

Добавляем желе

5. Проварите джем еще 5-10 минут на слабом огне.

6. Готовый горячий яблочный джем разложите по предварительно стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. После остывания храните заготовку в прохладном месте.

Готовый джем

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