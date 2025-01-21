Какая специя сделает любой суп полезным: делимся информацией и рецептом зимнего супа
Супы – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, добавляя зелень и обязательно специи, которые придадут блюду не только приятного аромата, а еще и раскроют больше вкус овощей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа из овощей, с плавленным сыром и куркумой, которая сделает любой суп еще полезнее и вкуснее.
Ингредиенты:
- 1,2 л бульона или воды
- 5 средних картофелин
- 1 средняя морковь
- 1 маленький или 1/2 среднего лука
- 2 зуб. чеснока
- 2 плавленых сырка сливочные
- 1/2 ч.л. куркумы
- соль, масло
Способ приготовления:
1. Овощи нарежьте, 1/2 моркови натираем, поджариваем нарезанный лук с морковью.
2. В кипящий бульон/воду добавляем нарезанный картофель, морковь и чеснок. Когда картофель и морковь сварится (до 10-ти минут), добавляем в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варим еще пару минут.
3. Готовый суп тщательно взбиваем блендером. Еще раз кладем на плиту и доводим до кипения.
4. Для сухариков: нарезаем хлеб, добавляем паприку, подсаливаем и сбрызгиваем маслом, перемешиваем. Подсушиваем при 200 градусах – 15 минут.
Добавьте в суп сухари перед подачей!
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