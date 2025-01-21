Супы – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, добавляя зелень и обязательно специи, которые придадут блюду не только приятного аромата, а еще и раскроют больше вкус овощей.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа из овощей, с плавленным сыром и куркумой, которая сделает любой суп еще полезнее и вкуснее.

Ингредиенты:

1,2 л бульона или воды

5 средних картофелин

1 средняя морковь

1 маленький или 1/2 среднего лука

2 зуб. чеснока

2 плавленых сырка сливочные

1/2 ч.л. куркумы

соль, масло

Способ приготовления:

1. Овощи нарежьте, 1/2 моркови натираем, поджариваем нарезанный лук с морковью.

2. В кипящий бульон/воду добавляем нарезанный картофель, морковь и чеснок. Когда картофель и морковь сварится (до 10-ти минут), добавляем в суп зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варим еще пару минут.

3. Готовый суп тщательно взбиваем блендером. Еще раз кладем на плиту и доводим до кипения.

4. Для сухариков: нарезаем хлеб, добавляем паприку, подсаливаем и сбрызгиваем маслом, перемешиваем. Подсушиваем при 200 градусах – 15 минут.

Добавьте в суп сухари перед подачей!

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