Яблоки – один из самых любимых фруктов, которые всегда есть дома. Они сочные, хрустящие и универсальные: подходят как для перекуса, так и для выпечки или салатов. Многие хозяйки стараются покупать яблоки впрок, но часто плоды быстро теряют свежесть. Причиной может быть не только температура или условия хранения, но и соседство с другими продуктами.

Редакция FoodOboz расскажет, с чем рядом не стоит хранить яблоки. Позаботьтесь о том, чтобы эти продукты лежали отдельно.

Яблоки даже после сбора урожая выделяют этилен – природный газ, который ускоряет созревание фруктов и овощей. Если держать их рядом с чувствительными продуктами, те быстро перезреют и испортятся.

Какие фрукты не стоит хранить с яблоками

Яблоки не рекомендуется класть рядом с лимонами, грушами, персиками, абрикосами, бананами, виноградом, манго и авокадо. Они реагируют на этилен и теряют свежесть значительно быстрее.

Какие овощи портятся от соседства с яблоками

В холодильнике яблоки не стоит размещать возле огурцов, помидоров, цветной капусты, брокколи, спаржи, капусты, картофеля, бобовых и лука. Не подходят для такого хранения и грибы.

Когда яблоки портятся сами

Есть и другая проблема – соседство с продуктами, которые сами выделяют много этилена. К ним относятся бананы, абрикосы, дыни, картофель и помидоры. Если положить их вместе с яблоками, быстро испортятся и те, и другие.

Полезный лайфхак

Несмотря на все предостережения, этилен можно использовать с пользой. Если нужно ускорить созревание зеленых помидоров или бананов, достаточно положить в пакет одно переспелое яблоко – процесс пойдет значительно быстрее.

Удобнее всего держать яблоки в отделении холодильника для овощей и фруктов. Но есть и другие способы:

на застекленном балконе в пакетах по 2 кг.

в подвале в ящиках, выстланных бумагой или опилками

в саду, закопав ящик с плодами в неглубокую яму, пересыпав их опилками и ветками хвои

При правильном хранении яблоки остаются хрустящими и сочными месяцами. Главное – помнить, что им не подходит соседство со многими другими фруктами и овощами.

