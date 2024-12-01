Форшмак – это традиционная еврейская закуска, которая готовится из сельди и подается с черным хлебом. У каждой хозяйки есть собственный рецепт форшмака, который она считает лучшим. Но классика всегда была и будет на первом месте.

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Как правильно приготовить классический форшмак, в Instagram рассказала фудблогер с ником lola queen of herring. Это простой и простой рецепт, с которым сможет справиться даже начинающий.

Ингредиенты

Сельдь – 3 шт

Лук – 2 шт

Хлеб белый – 2 ломтика

Грецкие орехи сушеные – 100 гр

Уксус 9%, смешанный с водой

Перец черный

Масло

Способ приготовления

1. Сельдь очищаем от косточек.

2. Лук нарезаем мелким кубиком.

3. Яблоко очищаем от кожуры и нарезаем мелким кубиком.

4. Грецкие орехи сечим ножом и добавляем к луку и яблоку.

5. Ломтики белого хлеба поливаем уксусом, смешанным с водой, сечем ножом и добавляем к общей массе.

6. Сельдь тщательно измельчаем и также добавляем к общей массе.

7. Добавляем перец и растительное масло, тщательно перемешиваем и подаем к столу.

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