Какую намазку приготовить для новогодних закусок: рецепт классического форшмака

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Какую намазку приготовить для новогодних закусок: рецепт классического форшмака

Форшмак – это традиционная еврейская закуска, которая готовится из сельди и подается с черным хлебом. У каждой хозяйки есть собственный рецепт форшмака, который она считает лучшим. Но классика всегда была и будет на первом месте.

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Как правильно приготовить классический форшмак, в Instagram рассказала фудблогер с ником lola queen of herring. Это простой и простой рецепт, с которым сможет справиться даже начинающий.

Какую намазку приготовить для новогодних закусок: рецепт классического форшмака

Ингредиенты

  • Сельдь – 3 шт
  • Лук – 2 шт
  • Хлеб белый – 2 ломтика
  • Грецкие орехи сушеные – 100 гр
  • Уксус 9%, смешанный с водой
  • Перец черный
  • Масло

Способ приготовления

1. Сельдь очищаем от косточек.

Какую намазку приготовить для новогодних закусок: рецепт классического форшмака

2. Лук нарезаем мелким кубиком.

3. Яблоко очищаем от кожуры и нарезаем мелким кубиком.

Какую намазку приготовить для новогодних закусок: рецепт классического форшмака

4. Грецкие орехи сечим ножом и добавляем к луку и яблоку.

Какую намазку приготовить для новогодних закусок: рецепт классического форшмака

5. Ломтики белого хлеба поливаем уксусом, смешанным с водой, сечем ножом и добавляем к общей массе.

6. Сельдь тщательно измельчаем и также добавляем к общей массе.

Какую намазку приготовить для новогодних закусок: рецепт классического форшмака

7. Добавляем перец и растительное масло, тщательно перемешиваем и подаем к столу.

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