Какую намазку приготовить для новогодних закусок: рецепт классического форшмака
Форшмак – это традиционная еврейская закуска, которая готовится из сельди и подается с черным хлебом. У каждой хозяйки есть собственный рецепт форшмака, который она считает лучшим. Но классика всегда была и будет на первом месте.
Как правильно приготовить классический форшмак, в Instagram рассказала фудблогер с ником lola queen of herring. Это простой и простой рецепт, с которым сможет справиться даже начинающий.
Ингредиенты
- Сельдь – 3 шт
- Лук – 2 шт
- Хлеб белый – 2 ломтика
- Грецкие орехи сушеные – 100 гр
- Уксус 9%, смешанный с водой
- Перец черный
- Масло
Способ приготовления
1. Сельдь очищаем от косточек.
2. Лук нарезаем мелким кубиком.
3. Яблоко очищаем от кожуры и нарезаем мелким кубиком.
4. Грецкие орехи сечим ножом и добавляем к луку и яблоку.
5. Ломтики белого хлеба поливаем уксусом, смешанным с водой, сечем ножом и добавляем к общей массе.
6. Сельдь тщательно измельчаем и также добавляем к общей массе.
7. Добавляем перец и растительное масло, тщательно перемешиваем и подаем к столу.
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