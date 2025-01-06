Киш – это открытый соленый вид выпечки, готовящийся из песочного теста, начинка которого заливается смесью сливок, молока, яиц и сыра. В результате вы получаете вкусное и сочное блюдо, которое точно понравится всем.

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Блоггер с ником ya na kukhnyu в Instagram показала, как она готовит киш, когда хочет порадовать близких. В качестве начинки она выбирает курицу и грибы, ведь это классическое сочетание продуктов всегда находит своих ценителей.

Ингредиенты для основания

Мука – 250 гр

Сливочное масло – 120 гр

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Вода холодная – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Куриное филе – 300 гр

Грибы – 200 гр

Цветная капуста – 200 гр

Ингредиенты для заливки

Сливки – 200 мл

Яйца – 4 шт

Сыр твердый – 200 гр

Соль

Перец

Приправы

Способ приготовления

1. Сначала готовим основание. Муку перетираем в крошку с охлажденным сливочным маслом.

2. Добавляем яйцо, соль и холодную воду. Смешиваем тесто и отправляем в холодильник на 20 минут.

3. Готовим начинку. Курицу обжариваем вместе с луком на сковороде с растительным маслом.

4. Добавляем грибы и обжариваем до золотистости. Оставляем до охлаждения.

5. Готовим заливку. К сливкам добавляем яйца, соль, перец и натертый на терке сыр.

6. Формируем пирог. Тесто выкладываем в разъемную форму и создаем бортики.

7. Выкладываем начинку на тесто и заливаем заливкой.

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