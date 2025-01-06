Киш с курицей и грибами: классическое блюдо, которое понравится всей семье
Киш – это открытый соленый вид выпечки, готовящийся из песочного теста, начинка которого заливается смесью сливок, молока, яиц и сыра. В результате вы получаете вкусное и сочное блюдо, которое точно понравится всем.
Блоггер с ником ya na kukhnyu в Instagram показала, как она готовит киш, когда хочет порадовать близких. В качестве начинки она выбирает курицу и грибы, ведь это классическое сочетание продуктов всегда находит своих ценителей.
Ингредиенты для основания
- Мука – 250 гр
- Сливочное масло – 120 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
- Вода холодная – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Куриное филе – 300 гр
- Грибы – 200 гр
- Цветная капуста – 200 гр
Ингредиенты для заливки
- Сливки – 200 мл
- Яйца – 4 шт
- Сыр твердый – 200 гр
- Соль
- Перец
- Приправы
Способ приготовления
1. Сначала готовим основание. Муку перетираем в крошку с охлажденным сливочным маслом.
2. Добавляем яйцо, соль и холодную воду. Смешиваем тесто и отправляем в холодильник на 20 минут.
3. Готовим начинку. Курицу обжариваем вместе с луком на сковороде с растительным маслом.
4. Добавляем грибы и обжариваем до золотистости. Оставляем до охлаждения.
5. Готовим заливку. К сливкам добавляем яйца, соль, перец и натертый на терке сыр.
6. Формируем пирог. Тесто выкладываем в разъемную форму и создаем бортики.
7. Выкладываем начинку на тесто и заливаем заливкой.
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