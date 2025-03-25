Классический кулич на молоке – беспроигрышный рецепт Пасхальной выпечки. Опара на прессованных дрожжах отлично подходит, если правильно рассчитать пропорции. Тесто хорошо пропцится, получается в меру сладким и очень рыхлым.

Видео дня

Идея приготовления пышной паски на молоке опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram. В тесто добавьте много изюма.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл.

дрожжи свежие – 35 г

сахар – 120 г

ванильный сахар – 2 пакетика

яйца – 2 шт.

желтки – 4 шт.

щепотка соли

мука – 950 г

цедра апельсина – 1 шт.

цукаты апельсиновые – 200 г

изюм – 200 г

сливочное масло – 110 г

Способ приготовления:

1. Сначала растворить дрожжи в теплом молоке, добавить сахар и щепотку соли.

2. Разбить два яйца, добавить ванильный сахар и обязательно просеять муку.

3. Замешать тесто, пока мука полностью не вмешается.

4. Далее добавить желтки и апельсиновую цедру.

5. Еще раз вымешать.

6. После этого добавить мягкое сливочное масло и продолжить вымешивать, пока тесто не станет эластичным и перестанет прилипать к рукам.

7. Дайте ему отдохнуть 5 минут и снова продолжайте вымешивать, чтобы начал действовать глютен. На это может уйти 10-15 минут.

8. Оставляем тесто в теплом месте на 1 час 20 минут под полотенцем, чтобы оно хорошо поднялось.

9. После этого сформировать пасочки: выложить тесто на поверхность, выровнять его, а затем сложить и свернуть шарик.

10. Заполнить формы на 1/3 часть. На меньшие формы уходит 300 г теста (пасочки должны занимать 1/3 формы, не более). На более крупные формы ушло 450 г теста. Оставить тесто в формах подходить еще, пока оно не дойдет до верха формы на 1-2 см. Смазать желтком.

11. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут.

12. За 5 минут до выпекания приготовить сахарный сироп: растворить сахар в кипятке в соотношении 1:1. Когда пасочки будут готовы, смажьте их поверхность горячим сиропом для дополнительного глянца и аромата.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: