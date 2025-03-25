Классическая паска на молоке: делимся простым рецептом пышного теста
Классический кулич на молоке – беспроигрышный рецепт Пасхальной выпечки. Опара на прессованных дрожжах отлично подходит, если правильно рассчитать пропорции. Тесто хорошо пропцится, получается в меру сладким и очень рыхлым.
Идея приготовления пышной паски на молоке опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram. В тесто добавьте много изюма.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл.
- дрожжи свежие – 35 г
- сахар – 120 г
- ванильный сахар – 2 пакетика
- яйца – 2 шт.
- желтки – 4 шт.
- щепотка соли
- мука – 950 г
- цедра апельсина – 1 шт.
- цукаты апельсиновые – 200 г
- изюм – 200 г
- сливочное масло – 110 г
Способ приготовления:
1. Сначала растворить дрожжи в теплом молоке, добавить сахар и щепотку соли.
2. Разбить два яйца, добавить ванильный сахар и обязательно просеять муку.
3. Замешать тесто, пока мука полностью не вмешается.
4. Далее добавить желтки и апельсиновую цедру.
5. Еще раз вымешать.
6. После этого добавить мягкое сливочное масло и продолжить вымешивать, пока тесто не станет эластичным и перестанет прилипать к рукам.
7. Дайте ему отдохнуть 5 минут и снова продолжайте вымешивать, чтобы начал действовать глютен. На это может уйти 10-15 минут.
8. Оставляем тесто в теплом месте на 1 час 20 минут под полотенцем, чтобы оно хорошо поднялось.
9. После этого сформировать пасочки: выложить тесто на поверхность, выровнять его, а затем сложить и свернуть шарик.
10. Заполнить формы на 1/3 часть. На меньшие формы уходит 300 г теста (пасочки должны занимать 1/3 формы, не более). На более крупные формы ушло 450 г теста. Оставить тесто в формах подходить еще, пока оно не дойдет до верха формы на 1-2 см. Смазать желтком.
11. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 40-50 минут.
12. За 5 минут до выпекания приготовить сахарный сироп: растворить сахар в кипятке в соотношении 1:1. Когда пасочки будут готовы, смажьте их поверхность горячим сиропом для дополнительного глянца и аромата.
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