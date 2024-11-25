Разнообразная выпечка – это то, от чего очень трудно отказаться как детям, так и взрослым. Особенно если речь идет о домашней выпечке, сделанной с любовью и бережными руками.

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Легендарная Леся Украинка тоже не могла устоять от выпечки. Особенно, если речь шла о косачивском кексе. Как приготовить любимую выпечку Леси Украинки, разбирался FoodOboz.

Ингредиенты

Масло растительное – 100 мл

Сахар – 100 гр

Кефир – 100 мл

Яйца – 1 шт

Мука – 1 ст.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Ванилин – 1 мелочь

Способ приготовления

1. Яйца взбить с сахаром и добавить кефир. Перемешать.

2. Добавить масло, муку, разрыхлитель и ванилин. Еще раз перемешать.

3. Перелить тесто в форму для кексов.

4. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут.

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