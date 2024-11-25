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Косачивский кекс: рецепт любимой выпечки Леси Украинки
Разнообразная выпечка – это то, от чего очень трудно отказаться как детям, так и взрослым. Особенно если речь идет о домашней выпечке, сделанной с любовью и бережными руками.
Легендарная Леся Украинка тоже не могла устоять от выпечки. Особенно, если речь шла о косачивском кексе. Как приготовить любимую выпечку Леси Украинки, разбирался FoodOboz.
Ингредиенты
- Масло растительное – 100 мл
- Сахар – 100 гр
- Кефир – 100 мл
- Яйца – 1 шт
- Мука – 1 ст.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Ванилин – 1 мелочь
Способ приготовления
1. Яйца взбить с сахаром и добавить кефир. Перемешать.
2. Добавить масло, муку, разрыхлитель и ванилин. Еще раз перемешать.
3. Перелить тесто в форму для кексов.
4. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут.
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