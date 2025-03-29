Краффины – популярная Пасхальная выпечка. Особенность таких изделий в том, что рыхлое тесто не просто выкладывают в форму, а скручивают в виде спирали. Сверху глазурью краффины не покрывают. Для того, чтобы изделия получились идеальными, нужно правильно замешать массу.

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Идея приготовления пышных краффинов на Пасху опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Всего несколько простых секретов сделают вашу выпечку идеальной.

Ингредиенты:

молоко теплое – 120 мл.

дрожжи сухие – 8 г или прессованные – 21 г

яйца – 2 шт. (если яйца не домашние, желтый цвет может дать 1/3 ч.л. куркумы)

сахар – 110 г

ванильный сахар – 10 г

соль – 1/3 ч.л.

сливочное масло – 50 г

мука – 450 г

Ингредиенты для начинки:

сливочное масло – 75-80 г

изюм (цукаты) – 110 г

Способ приготовления:

1. Все продукты комнатной температуры. В миску добавить яйца, соль, сахар, ванильный сахар и все смешать.

2. Далее добавить сливочное масло растопленное, сухие или прессованные дрожжи и перемешать до растворения.

3. Добавить молоко теплое и смешать, затем добавить просеянную муку и вымешать сначала ложкой, затем руками на поверхности.

4. Эластичное тесто, которое не прилипает к рукам, переложить в миску, смазанную маслом, накрыть пищевой пленкой, полотенцем и отставить в теплое место на 1-1,5 часа.

5. Тесто переложить на поверхность присыпанной мукой, растянуть руками, затем скалкой, чтобы толщина теста была 3-4 мм. Сверху смазать мягким сливочным маслом и посыпать изюмом с цукатами.

6. Завернуть в рулет, защепнуть краешки, острым ножом разрезать на 2 части, но не до конца. Части подвернуть вверх и завернуть две стороны и сложить друг на друга.

7. Переложить на пергамент, сверху поставить разъемную форму, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30-40 минут.

8. Переложить в разогретую форму до 170-180 градусов на 45-50 минут. Если верх подпекается очень, тогда накройте фольгой.

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