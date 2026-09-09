Легкая запеканка с яблоками: простой рецепт десерта без лишних хлопот

Когда хочется домашнего десерта, но нет желания долго возиться с тестом, можно приготовить яблочную запеканку. Все смешивается в одной миске, после чего остаётся только поставить форму в духовку. Лаваш делает запеканку более плотной, а яблоки придают сочность. Такой десерт хорошо подходит для простого домашнего чаепития.

Идея приготовления "ленивой" яблочной запеканки опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 200-300 г

яйца – 4 шт.

сметана или натуральный йогурт – 4-5 ст. л.

сахар – 4 ст.л.

ванильный сахар – по вкусу

лаваш – 120 г, примерно 1 лист

яблоки – 500-600 г, примерно 4 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте творожную основу. Положите творог в глубокую миску, добавьте яйца, сметану или йогурт, сахар и ванильный сахар.

2. Взбейте всё блендером до однородной массы, чтобы в смеси не оставалось крупных комочков.

3. Яблоки очистите по желанию и нарежьте небольшими кусочками. Лаваш также нарежьте на небольшие кусочки.

4. Добавьте яблоки и лаваш в творожную массу и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

5. Переложите приготовленную смесь в форму для запекания и разровняйте. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут. Время может немного отличаться в зависимости от духовки, поэтому ориентируйтесь на готовность и румяную поверхность запеканки.

6. После выпекания достаньте десерт из духовки и дайте ему немного остыть. Затем яблочную запеканку можно нарезать на порционные кусочки и подавать к чаю.

7. Такой рецепт удобно использовать в качестве основы для быстрой домашней выпечки: минимум подготовки, простые ингредиенты и никакого сложного теста.

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