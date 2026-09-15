Легкий яблочный пирог из теста на молоке: очень простой рецепт

Не всегда для домашней выпечки нужно готовить сложное тесто. Этот яблочный пирог состоит из тонкого слоя теста и большого количества нарезанных яблок. Благодаря этому после выпечки он получается очень нежным и легким. Приготовить такой десерт можно из обычных продуктов, которые легко найти на кухне.

Идея приготовления вкусного яблочного пирога опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 900 г

яйца – 2 шт.

сахар – 20 г

ванильный сахар – 10 г

молоко – 100 мл

сливочное масло – 30 г

мука – 70 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить тесто. Смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавить молоко и растопленное сливочное масло. Перемешать венчиком до однородной консистенции.

2. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавить в жидкую основу.

3. Перемешать тесто так, чтобы в нём не осталось комочков. Оно должно получиться довольно жидким, ведь его будет много именно за счет яблок.

4. Яблоки нужно очистить от кожуры и сердцевины, после чего нарезать очень тонкими ломтиками. Чем тоньше будут кусочки, тем нежнее получится текстура пирога и аккуратнее будет его разрез.

5. Далее есть два способа формирования пирога. Яблоки можно добавить непосредственно в миску с тестом и хорошо перемешать, чтобы оно равномерно распределилось между ломтиками.

6. Или же выложить яблоки в форму слоями, чередуя их с небольшим количеством теста. Второй вариант позволяет получить более выразительный слоистый срез.

7. Подготовленную массу нужно поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час.

8. Готовый пирог нужно немного остудить, после чего его можно нарезать и подавать к столу.

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