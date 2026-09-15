Легкий яблочный пирог из теста на молоке: очень простой рецепт
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Не всегда для домашней выпечки нужно готовить сложное тесто. Этот яблочный пирог состоит из тонкого слоя теста и большого количества нарезанных яблок. Благодаря этому после выпечки он получается очень нежным и легким. Приготовить такой десерт можно из обычных продуктов, которые легко найти на кухне.
Идея приготовления вкусного яблочного пирога опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 900 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 20 г
- ванильный сахар – 10 г
- молоко – 100 мл
- сливочное масло – 30 г
- мука – 70 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить тесто. Смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавить молоко и растопленное сливочное масло. Перемешать венчиком до однородной консистенции.
2. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавить в жидкую основу.
3. Перемешать тесто так, чтобы в нём не осталось комочков. Оно должно получиться довольно жидким, ведь его будет много именно за счет яблок.
4. Яблоки нужно очистить от кожуры и сердцевины, после чего нарезать очень тонкими ломтиками. Чем тоньше будут кусочки, тем нежнее получится текстура пирога и аккуратнее будет его разрез.
5. Далее есть два способа формирования пирога. Яблоки можно добавить непосредственно в миску с тестом и хорошо перемешать, чтобы оно равномерно распределилось между ломтиками.
6. Или же выложить яблоки в форму слоями, чередуя их с небольшим количеством теста. Второй вариант позволяет получить более выразительный слоистый срез.
7. Подготовленную массу нужно поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час.
8. Готовый пирог нужно немного остудить, после чего его можно нарезать и подавать к столу.
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