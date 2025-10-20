Ленивое хачапури в духовке: готовится за считанные минуты

Хачапури – любимая выпечка во многих семьях. Такое блюдо можно сделать за считанные минуты без лишних усилий. Очень важно добавить много натертого сыра, чтобы он аппетитно тигнулся и давал яркий вкус.

Идея приготовления ленивого хачапури с сыром опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • твердый сыр – 150 г (натираем на мелкой или средней терке)
  • греческий йогурт – 4 ст.л.
  • мука – 4 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • сушеный чеснок, травы – по желанию

Способ приготовления:

1. Соедините яйца, йогурт, соль, специи и натертый сыр.

2. Хорошо перемешайте.

3. Добавьте муку и разрыхлитель.

4. Перемешайте до однородной массы.

5. Вылейте в форму, застеленную силиконизированным пергаментом.

6. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяной корочки.

