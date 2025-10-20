Видео дня
Ленивое хачапури в духовке: готовится за считанные минуты
Хачапури – любимая выпечка во многих семьях. Такое блюдо можно сделать за считанные минуты без лишних усилий. Очень важно добавить много натертого сыра, чтобы он аппетитно тигнулся и давал яркий вкус.
Идея приготовления ленивого хачапури с сыром опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 150 г (натираем на мелкой или средней терке)
- греческий йогурт – 4 ст.л.
- мука – 4 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сушеный чеснок, травы – по желанию
Способ приготовления:
1. Соедините яйца, йогурт, соль, специи и натертый сыр.
2. Хорошо перемешайте.
3. Добавьте муку и разрыхлитель.
4. Перемешайте до однородной массы.
5. Вылейте в форму, застеленную силиконизированным пергаментом.
6. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: