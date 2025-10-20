Хачапури – любимая выпечка во многих семьях. Такое блюдо можно сделать за считанные минуты без лишних усилий. Очень важно добавить много натертого сыра, чтобы он аппетитно тигнулся и давал яркий вкус.

Видео дня

Идея приготовления ленивого хачапури с сыром опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 150 г (натираем на мелкой или средней терке)

греческий йогурт – 4 ст.л.

мука – 4 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сушеный чеснок, травы – по желанию

Способ приготовления:

1. Соедините яйца, йогурт, соль, специи и натертый сыр.

2. Хорошо перемешайте.

3. Добавьте муку и разрыхлитель.

4. Перемешайте до однородной массы.

5. Вылейте в форму, застеленную силиконизированным пергаментом.

6. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: