Ленивые булочки с бананом к чаю: понадобится слоеное тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
327
Ленивые булочки с бананом к чаю: понадобится слоеное тесто
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Ленивые булочки с бананом из слоеного теста – это вариант быстрой домашней выпечки, которая не требует сложных кулинарных навыков. Десерт готовится из доступных продуктов, а результат получается ароматным, мягким внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи. Благодаря сочетанию банана, шоколада и ореховой пасты выпечка имеет насыщенный вкус и хорошо подходит как к ежедневному чаепитию, так и к подаче для гостей.

Идея приготовления домашних слоеных булочек с бананом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ленивые булочки с бананом к чаю: понадобится слоеное тесто

Ингредиенты:

  • бананы – 3 шт.
  • слоено-дрожжевое тесто – 400 г
  • шоколад – 60 г
  • яйцо – 1 шт. (для смазывания)
  • ореховая паста из грецкого ореха – 2-3 ст.л.
  • орехи – горсть (по вкусу)

Способ приготовления:

Ленивые булочки с бананом к чаю: понадобится слоеное тесто

1. Бананы очистите и сделайте в каждом небольшое продольное углубление.

2. В середину положите немного ореховой пасты и кусочки шоколада. Это станет нежной начинкой, которая во время выпекания растает.

Ленивые булочки с бананом к чаю: понадобится слоеное тесто

3. Слоено-дрожжевое тесто предварительно разморозьте при комнатной температуре. После этого нарежьте его на полоски средней ширины.

4. Каждый подготовленный банан оберните полосками теста, формируя своеобразные булочки или рулетики.

Ленивые булочки с бананом к чаю: понадобится слоеное тесто

5. Следите, чтобы начинка была хорошо закрыта.

6. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

Ленивые булочки с бананом к чаю: понадобится слоеное тесто

7. Взбейте яйцо и смажьте им верх каждой булочки для румяной корочки. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут, пока тесто не станет золотистым.

8. Готовые булочки по желанию можно посыпать измельченными орехами или сахарной пудрой.

Ленивые булочки с бананом к чаю: понадобится слоеное тесто

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