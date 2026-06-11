Ленивые булочки с бананом из слоеного теста – это вариант быстрой домашней выпечки, которая не требует сложных кулинарных навыков. Десерт готовится из доступных продуктов, а результат получается ароматным, мягким внутри и с легкой хрустящей корочкой снаружи. Благодаря сочетанию банана, шоколада и ореховой пасты выпечка имеет насыщенный вкус и хорошо подходит как к ежедневному чаепитию, так и к подаче для гостей.

Идея приготовления домашних слоеных булочек с бананом опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

бананы – 3 шт.

слоено-дрожжевое тесто – 400 г

шоколад – 60 г

яйцо – 1 шт. (для смазывания)

ореховая паста из грецкого ореха – 2-3 ст.л.

орехи – горсть (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Бананы очистите и сделайте в каждом небольшое продольное углубление.

2. В середину положите немного ореховой пасты и кусочки шоколада. Это станет нежной начинкой, которая во время выпекания растает.

3. Слоено-дрожжевое тесто предварительно разморозьте при комнатной температуре. После этого нарежьте его на полоски средней ширины.

4. Каждый подготовленный банан оберните полосками теста, формируя своеобразные булочки или рулетики.

5. Следите, чтобы начинка была хорошо закрыта.

6. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

7. Взбейте яйцо и смажьте им верх каждой булочки для румяной корочки. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут, пока тесто не станет золотистым.

8. Готовые булочки по желанию можно посыпать измельченными орехами или сахарной пудрой.

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