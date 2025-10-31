Хачапури – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое можно готовить из теста, а также творога. Для того, чтобы блюдо было очень вкусным, кулинары советуют добавлять больше сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных хачапури, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

Творог кисломолочный 200 г

Мука 40 г

Яйца 2 шт

Моцарелла 60 г

Щепотка соли

Щепотка разрыхлителя

Способ приготовления:

1. В миске смешай творог, яйца и соль. Добавь муку и разрыхлитель. Хорошо перемешай, чтобы не было комочков. Добавь натертую моцареллу, можно перемешать в тесто или оставить часть сверху.

2. Разогрей сковороду с небольшим количеством масла. Вылей тесто на сковороду, разровняй лопаткой, формируя круглую лепешку толщиной 1-1,5 см. Готовьте на среднем огне под крышкой 5-7 минут, пока низ подрумянится.

3. Аккуратно переверни (можно с помощью тарелки) и поджарьте с другой стороны еще 3-5 минут.

По желанию — добавь сверху еще моцареллы и немного запеки ее под крышкой!

