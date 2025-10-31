Ленивые хачапури на сковороде для перекуса: рецепт сытного и вкусного блюда за 3 минуты

Хачапури – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, которое можно готовить из теста, а также творога. Для того, чтобы блюдо было очень вкусным, кулинары советуют добавлять больше сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных хачапури, которые готовятся на сковороде. 

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный 200 г
  • Мука 40 г
  • Яйца 2 шт
  • Моцарелла 60 г
  • Щепотка соли
  • Щепотка разрыхлителя

Способ приготовления: 

1. В миске смешай творог, яйца и соль. Добавь муку и разрыхлитель. Хорошо перемешай, чтобы не было комочков. Добавь натертую моцареллу, можно перемешать в тесто или оставить часть сверху.

2. Разогрей сковороду с небольшим количеством масла. Вылей тесто на сковороду, разровняй лопаткой, формируя круглую лепешку толщиной 1-1,5 см. Готовьте на среднем огне под крышкой 5-7 минут, пока низ подрумянится.

3. Аккуратно переверни (можно с помощью тарелки) и поджарьте с другой стороны еще 3-5 минут. 

По желанию — добавь сверху еще моцареллы и немного запеки ее под крышкой!

