Лаваш – отличная основа для десертов и закусок. Также из такого продукта можно сделать сытный ужин. Если завернуть в полоски из лаваша начинку из яйца, лука и сыра – получатся очень вкусные пирожки.

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Идея приготовления ленивых пирожков из лаваша на ужин опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Вам не придется замешивать тесто и выпекать изделия в духовке, что значительно экономит время.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 2 листа

яйца – 3 шт. (2 для начинки, 1 – для кляра)

зеленый лук – 40 г

свежий укроп – 15 г

сметана/майонез – 1-2 ст. ложки

соль – по вкусу

молотый черный перец – по вкусу

масло для жарки – 2-3 ст. ложки

Способ приготовления:

1. Измельчить отварные яйца и зеленый лук.

2. Измельчить укроп.

3. Все выложить в одну миску.

4. Натереть туда же сыр.

5. Добавить сметану или майонез, соль, перец.

6. Хорошо перемешать.

7. Лаваш нарезать на полоски шириной 10 сантиметров.

8. Выложить начинку на каждую полоску.

9. Сформировать треугольники.

10. Погрузить в кляр.

11. Жарить на сковороде с обеих сторон (сковородку можно застелить пергаментом - потом вам не придется ее долго мыть).

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