Ленивые пирожки из лаваша с вареным яйцом и луком: обязательно приготовьте на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Ленивые пирожки из лаваша с вареным яйцом и луком: обязательно приготовьте на ужин

Лаваш – отличная основа для десертов и закусок. Также из такого продукта можно сделать сытный ужин. Если завернуть в полоски из лаваша начинку из яйца, лука и сыра – получатся очень вкусные пирожки.

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Идея приготовления ленивых пирожков из лаваша на ужин опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Вам не придется замешивать тесто и выпекать изделия в духовке, что значительно экономит время.

Ленивые пирожки из лаваша с вареным яйцом и луком: обязательно приготовьте на ужин

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 2 листа
  • яйца – 3 шт. (2 для начинки, 1 – для кляра)
  • зеленый лук – 40 г
  • свежий укроп – 15 г
  • сметана/майонез – 1-2 ст. ложки
  • соль – по вкусу
  • молотый черный перец – по вкусу
  • масло для жарки – 2-3 ст. ложки

Способ приготовления:

Ленивые пирожки из лаваша с вареным яйцом и луком: обязательно приготовьте на ужин

1. Измельчить отварные яйца и зеленый лук.

2. Измельчить укроп.

Ленивые пирожки из лаваша с вареным яйцом и луком: обязательно приготовьте на ужин

3. Все выложить в одну миску.

4. Натереть туда же сыр.

Ленивые пирожки из лаваша с вареным яйцом и луком: обязательно приготовьте на ужин

5. Добавить сметану или майонез, соль, перец.

6. Хорошо перемешать.

Ленивые пирожки из лаваша с вареным яйцом и луком: обязательно приготовьте на ужин

7. Лаваш нарезать на полоски шириной 10 сантиметров.

8. Выложить начинку на каждую полоску.

Ленивые пирожки из лаваша с вареным яйцом и луком: обязательно приготовьте на ужин

9. Сформировать треугольники.

10. Погрузить в кляр.

11. Жарить на сковороде с обеих сторон (сковородку можно застелить пергаментом - потом вам не придется ее долго мыть).

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