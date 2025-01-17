Ленивые вареники смело можно назвать универсальным блюдом. Они могут подаваться в качестве завтрака, основного блюда или даже десерта. Все зависит от дополнительных ингредиентов, используемых при их приготовлении.

Видео дня

Как приготовить ленивые вареники с картофелем, в Instagram рассказала фудблогер с ником healthydemure. Это блюдо станет отличной альтернативой, когда нет настроения готовить классические вареники.

Ингредиенты

Картофель – 500 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 100 гр

Способ приготовления

1. Картофель отвариваем до готовности и разминаем до однородности.

2. Добавляем яйца, муку и тщательно перемешиваем.

3. Формируем из теста колбаску на присыпанной мукой поверхности.

4. Нарезаем на равные кусочки и формируем ленивые вареники.

5. Отвариваем в кипятке в течение 3-4 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты вареников: