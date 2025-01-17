Ленивые вареники с картофелем: если на обычные нет времени. Рецепт
Ленивые вареники смело можно назвать универсальным блюдом. Они могут подаваться в качестве завтрака, основного блюда или даже десерта. Все зависит от дополнительных ингредиентов, используемых при их приготовлении.
Как приготовить ленивые вареники с картофелем, в Instagram рассказала фудблогер с ником healthydemure. Это блюдо станет отличной альтернативой, когда нет настроения готовить классические вареники.
Ингредиенты
- Картофель – 500 гр
- Яйца – 2 шт
- Мука – 100 гр
Способ приготовления
1. Картофель отвариваем до готовности и разминаем до однородности.
2. Добавляем яйца, муку и тщательно перемешиваем.
3. Формируем из теста колбаску на присыпанной мукой поверхности.
4. Нарезаем на равные кусочки и формируем ленивые вареники.
5. Отвариваем в кипятке в течение 3-4 минут.
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