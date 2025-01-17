Ленивые вареники с картофелем: если на обычные нет времени. Рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Ленивые вареники с картофелем: если на обычные нет времени. Рецепт

Ленивые вареники смело можно назвать универсальным блюдом. Они могут подаваться в качестве завтрака, основного блюда или даже десерта. Все зависит от дополнительных ингредиентов, используемых при их приготовлении.

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Как приготовить ленивые вареники с картофелем, в Instagram рассказала фудблогер с ником healthydemure. Это блюдо станет отличной альтернативой, когда нет настроения готовить классические вареники.

Ленивые вареники с картофелем: если на обычные нет времени. Рецепт

Ингредиенты

  • Картофель – 500 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 100 гр

Способ приготовления

1. Картофель отвариваем до готовности и разминаем до однородности.

Ленивые вареники с картофелем: если на обычные нет времени. Рецепт

2. Добавляем яйца, муку и тщательно перемешиваем.

3. Формируем из теста колбаску на присыпанной мукой поверхности.

4. Нарезаем на равные кусочки и формируем ленивые вареники.

Ленивые вареники с картофелем: если на обычные нет времени. Рецепт

5. Отвариваем в кипятке в течение 3-4 минут.

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