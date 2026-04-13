Домашняя выпечка не всегда требует сложных ингредиентов или много времени. Иногда самые вкусные блюда – это простые рецепты из доступных продуктов, которые всегда есть под рукой. Ленивый луковый пирог – именно такой вариант: сытный, ароматный и очень нежный. Благодаря тесту на сметане он получается мягким, а начинка добавляет насыщенного вкуса.

Идея приготовления сытного лукового пирога опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 2 стакана (по 250 мл.)

соль – 0,5 ч.л.

сливочное масло – 200 г

сметана – 4 ст. л.

сода – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

лук – 3 крупные шт.

плавленые сырки – 3 шт.

яйца – 3 шт.

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Дополнительно:

яйцо – 1 шт. (для смазывания)

мак или кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Замесить тесто, смешав муку, соль, сливочное масло, сметану и соду до однородной массы.

2. Поставить тесто в холодильник минимум на 30 минут.

3. Обжарить нарезанный лук до мягкости и легкого золотистого цвета, после чего дать ему немного остыть.

4. Приготовить начинку, смешав обжаренный лук, натертые плавленые сырки, яйца, измельченную зелень, соль и перец.

5. Разделить тесто на две неравные части, где большая часть станет основой пирога.

6. Раскатать большую часть теста, сформировать лепешку с бортиками и выложить в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.

7. Выложить начинку на основу, равномерно распределив ее.

8. Раскатать меньшую часть теста и накрыть пирог сверху, защипнуть края.

9. Смазать поверхность пирога яйцом и по желанию посыпать маком или кунжутом.

10. Выпекать при температуре 170°C в течение 50-60 минут до румяной корочки.

