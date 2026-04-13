Ленивый луковый пирог из теста на сметане: готовится элементарно
Домашняя выпечка не всегда требует сложных ингредиентов или много времени. Иногда самые вкусные блюда – это простые рецепты из доступных продуктов, которые всегда есть под рукой. Ленивый луковый пирог – именно такой вариант: сытный, ароматный и очень нежный. Благодаря тесту на сметане он получается мягким, а начинка добавляет насыщенного вкуса.
Идея приготовления сытного лукового пирога опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 2 стакана (по 250 мл.)
- соль – 0,5 ч.л.
- сливочное масло – 200 г
- сметана – 4 ст. л.
- сода – 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- лук – 3 крупные шт.
- плавленые сырки – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Дополнительно:
- яйцо – 1 шт. (для смазывания)
- мак или кунжут – по желанию
Способ приготовления:
1. Замесить тесто, смешав муку, соль, сливочное масло, сметану и соду до однородной массы.
2. Поставить тесто в холодильник минимум на 30 минут.
3. Обжарить нарезанный лук до мягкости и легкого золотистого цвета, после чего дать ему немного остыть.
4. Приготовить начинку, смешав обжаренный лук, натертые плавленые сырки, яйца, измельченную зелень, соль и перец.
5. Разделить тесто на две неравные части, где большая часть станет основой пирога.
6. Раскатать большую часть теста, сформировать лепешку с бортиками и выложить в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой.
7. Выложить начинку на основу, равномерно распределив ее.
8. Раскатать меньшую часть теста и накрыть пирог сверху, защипнуть края.
9. Смазать поверхность пирога яйцом и по желанию посыпать маком или кунжутом.
10. Выпекать при температуре 170°C в течение 50-60 минут до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: