Ленивый "Медовик" в виде рулета: готовится значительно быстрее классического торта

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
573
Ленивый 'Медовик' в виде рулета: готовится значительно быстрее классического торта

Медовик – один из самых любимых десертов многих украинцев. Но классический рецепт требует немало времени, ведь нужно выпекать несколько коржей и смазывать их кремом. Зато рулет с медовым тестом получается не менее вкусным, но готовится в разы быстрее. Такой вариант станет отличной заменой традиционному торту, когда хочется побаловать родных домашней выпечкой без долгих приготовлений.

Видео дня

Идея приготовления ленивого "Медовика" в виде рулета опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.

Ленивый ''Медовик'' в виде рулета: готовится значительно быстрее классического торта

Ингредиенты для коржа:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 50 г
  • мед – 150 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • мука – 200 г
  • сода – 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • масло без запаха – 60 мл.

Способ приготовления:

Ленивый ''Медовик'' в виде рулета: готовится значительно быстрее классического торта

1. В кастрюле с толстым дном смешайте мед и сахар, поставьте на небольшой огонь.

2. Когда сахар растворится, добавьте соду и постоянно помешивайте, пока масса не приобретет янтарный цвет. Будьте внимательны: смесь быстро карамелизируется, поэтому не отходите от плиты.

Ленивый ''Медовик'' в виде рулета: готовится значительно быстрее классического торта

3. Отдельно взбейте яйца с ванильным сахаром в течение пяти минут.

4. В теплую (но не горячую) медовую массу тонкой струйкой влейте яйца, продолжая взбивать. Важно не допустить полного остывания меда, иначе он станет слишком густым.

Ленивый ''Медовик'' в виде рулета: готовится значительно быстрее классического торта

5. К полученной массе просейте муку, добавьте разрыхлитель и влейте растительное масло. Тесто равномерно распределите на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой духовке при 170 градусов около 10-15 минут.

Ленивый ''Медовик'' в виде рулета: готовится значительно быстрее классического торта

6. Как только корж будет готов, обрежьте края и, пока он еще горячий, сверните вместе с пергаментом в рулет. Накройте полотенцем и дайте остыть.

7. Разверните рулет, смажьте любимым кремом и снова сверните. Остатками крема покройте верх, а обрезки коржа измельчите в блендере и используйте для украшения.

Ленивый ''Медовик'' в виде рулета: готовится значительно быстрее классического торта

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты