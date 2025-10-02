Медовик – один из самых любимых десертов многих украинцев. Но классический рецепт требует немало времени, ведь нужно выпекать несколько коржей и смазывать их кремом. Зато рулет с медовым тестом получается не менее вкусным, но готовится в разы быстрее. Такой вариант станет отличной заменой традиционному торту, когда хочется побаловать родных домашней выпечкой без долгих приготовлений.

Идея приготовления ленивого "Медовика" в виде рулета опубликована на странице фудблогера vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты для коржа:

яйца – 4 шт.

сахар – 50 г

мед – 150 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 200 г

сода – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

масло без запаха – 60 мл.

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном смешайте мед и сахар, поставьте на небольшой огонь.

2. Когда сахар растворится, добавьте соду и постоянно помешивайте, пока масса не приобретет янтарный цвет. Будьте внимательны: смесь быстро карамелизируется, поэтому не отходите от плиты.

3. Отдельно взбейте яйца с ванильным сахаром в течение пяти минут.

4. В теплую (но не горячую) медовую массу тонкой струйкой влейте яйца, продолжая взбивать. Важно не допустить полного остывания меда, иначе он станет слишком густым.

5. К полученной массе просейте муку, добавьте разрыхлитель и влейте растительное масло. Тесто равномерно распределите на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой духовке при 170 градусов около 10-15 минут.

6. Как только корж будет готов, обрежьте края и, пока он еще горячий, сверните вместе с пергаментом в рулет. Накройте полотенцем и дайте остыть.

7. Разверните рулет, смажьте любимым кремом и снова сверните. Остатками крема покройте верх, а обрезки коржа измельчите в блендере и используйте для украшения.

