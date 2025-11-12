Ленивый пирог из слоеного теста для сытного обеда: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
897
Ленивый пирог из слоеного теста для сытного обеда: готовится за считанные минуты

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но без длительного стояния у плиты. В таких случаях идеальным решением становится ленивый пирог из слоеного теста. Все, что нужно – минимум ингредиентов, несколько простых действий и полчаса в духовке. Результат – аппетитное блюдо с хрустящей корочкой, нежной начинкой из ветчины, грибов и сыра, которое можно подавать и на обед, и на ужин. Такой пирог легко станет фаворитом в семье, ведь готовится быстро, а на вкус как из ресторана.

Идея приготовления сытного пирога с ветчиной и шампиньонами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ленивый пирог из слоеного теста для сытного обеда: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • тесто слоеное – 500 г
  • шампиньоны – 500 г
  • лук 1 шт.
  • масло – 10 г
  • ветчина куриная – 200 г
  • сыр твердый – 200 г
  • желток – 1 шт.
  • кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

Ленивый пирог из слоеного теста для сытного обеда: готовится за считанные минуты

1. Слоеное тесто раскатайте в прямоугольник средней толщины.

2. Посыпьте половиной тертого сыра и выложите сверху нарезанную ветчину.

Ленивый пирог из слоеного теста для сытного обеда: готовится за считанные минуты

3. На сковороде разогрейте масло, добавьте измельченный лук и нарезанные шампиньоны. Обжаривайте до мягкости и легкого золотистого цвета.

4. Затем равномерно выложите грибную смесь поверх слоя ветчины и сыра.

Ленивый пирог из слоеного теста для сытного обеда: готовится за считанные минуты

5. Сделайте по краям теста надрезы, чтобы было удобно заворачивать края внутрь.

6. Заверните тесто, образуя форму пирога, как конверт или плетенку.

Ленивый пирог из слоеного теста для сытного обеда: готовится за считанные минуты

7. Сверху смажьте тесто взбитым желтком и посыпьте кунжутом для аппетитной корочки.

8. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут – до румяного цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты