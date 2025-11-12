Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но без длительного стояния у плиты. В таких случаях идеальным решением становится ленивый пирог из слоеного теста. Все, что нужно – минимум ингредиентов, несколько простых действий и полчаса в духовке. Результат – аппетитное блюдо с хрустящей корочкой, нежной начинкой из ветчины, грибов и сыра, которое можно подавать и на обед, и на ужин. Такой пирог легко станет фаворитом в семье, ведь готовится быстро, а на вкус как из ресторана.

Идея приготовления сытного пирога с ветчиной и шампиньонами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

тесто слоеное – 500 г

шампиньоны – 500 г

лук 1 шт.

масло – 10 г

ветчина куриная – 200 г

сыр твердый – 200 г

желток – 1 шт.

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто раскатайте в прямоугольник средней толщины.

2. Посыпьте половиной тертого сыра и выложите сверху нарезанную ветчину.

3. На сковороде разогрейте масло, добавьте измельченный лук и нарезанные шампиньоны. Обжаривайте до мягкости и легкого золотистого цвета.

4. Затем равномерно выложите грибную смесь поверх слоя ветчины и сыра.

5. Сделайте по краям теста надрезы, чтобы было удобно заворачивать края внутрь.

6. Заверните тесто, образуя форму пирога, как конверт или плетенку.

7. Сверху смажьте тесто взбитым желтком и посыпьте кунжутом для аппетитной корочки.

8. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут – до румяного цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: