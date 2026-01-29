Когда хочется домашнего десерта без духовки и долгого замешивания, выручает простой пирог на сковороде. Шоколадное тесто и карамелизированные бананы хорошо сочетаются и дают насыщенный вкус. Все ингредиенты доступные, а процесс не нуждается в сложных кулинарных навыках. Такой пирог удобно готовить на завтрак или к чаю. Десерт получается мягким, ароматным и готовится за считанные минуты.

Идея приготовления вкусного шоколадно-бананового пирога опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты для карамельной основы:

сахар – 3 ст. л.

сливочное масло – 40 г

бананы – 3 шт.

Для шоколадного теста:

яйца – 2 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 8 г

молоко – 150 мл.

подсолнечное масло – 50 мл.

пшеничная мука – 150 г

разрыхлитель – 10 г

какао – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. На сухой сковороде растопите сахар до светлой карамели, добавьте сливочное масло и быстро перемешайте до однородности.

2. Бананы нарежьте кружками и выложите ровным слоем в карамель.

3. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы.

4. Влейте молоко и растительное масло, перемешайте.

5. Добавьте муку, разрыхлитель и какао, замесите гладкое тесто без комочков.

6. Готовое тесто аккуратно вылейте на банановый слой в сковороде.

7. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 12-15 минут, пока пирог полностью пропечется.

8. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

9. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, затем переверните на тарелку, чтобы карамелизированные бананы были сверху. Десерт хорошо подходит теплым и не требует дополнительного декора.

