Ленивый шоколадно-банановый пирог на сковородке: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
534
Когда хочется домашнего десерта без духовки и долгого замешивания, выручает простой пирог на сковороде. Шоколадное тесто и карамелизированные бананы хорошо сочетаются и дают насыщенный вкус. Все ингредиенты доступные, а процесс не нуждается в сложных кулинарных навыках. Такой пирог удобно готовить на завтрак или к чаю. Десерт получается мягким, ароматным и готовится за считанные минуты.

Идея приготовления вкусного шоколадно-бананового пирога опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты для карамельной основы:

  • сахар – 3 ст. л.
  • сливочное масло – 40 г
  • бананы – 3 шт.

Для шоколадного теста:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 8 г
  • молоко – 150 мл.
  • подсолнечное масло – 50 мл.
  • пшеничная мука – 150 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • какао – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. На сухой сковороде растопите сахар до светлой карамели, добавьте сливочное масло и быстро перемешайте до однородности.

2. Бананы нарежьте кружками и выложите ровным слоем в карамель.

3. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы.

4. Влейте молоко и растительное масло, перемешайте.

5. Добавьте муку, разрыхлитель и какао, замесите гладкое тесто без комочков.

6. Готовое тесто аккуратно вылейте на банановый слой в сковороде.

7. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 12-15 минут, пока пирог полностью пропечется.

8. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

9. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, затем переверните на тарелку, чтобы карамелизированные бананы были сверху. Десерт хорошо подходит теплым и не требует дополнительного декора.

