Ленивый шоколадно-банановый пирог на сковородке: готовится за считанные минуты
Когда хочется домашнего десерта без духовки и долгого замешивания, выручает простой пирог на сковороде. Шоколадное тесто и карамелизированные бананы хорошо сочетаются и дают насыщенный вкус. Все ингредиенты доступные, а процесс не нуждается в сложных кулинарных навыках. Такой пирог удобно готовить на завтрак или к чаю. Десерт получается мягким, ароматным и готовится за считанные минуты.
Идея приготовления вкусного шоколадно-бананового пирога опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты для карамельной основы:
- сахар – 3 ст. л.
- сливочное масло – 40 г
- бананы – 3 шт.
Для шоколадного теста:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 8 г
- молоко – 150 мл.
- подсолнечное масло – 50 мл.
- пшеничная мука – 150 г
- разрыхлитель – 10 г
- какао – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. На сухой сковороде растопите сахар до светлой карамели, добавьте сливочное масло и быстро перемешайте до однородности.
2. Бананы нарежьте кружками и выложите ровным слоем в карамель.
3. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы.
4. Влейте молоко и растительное масло, перемешайте.
5. Добавьте муку, разрыхлитель и какао, замесите гладкое тесто без комочков.
6. Готовое тесто аккуратно вылейте на банановый слой в сковороде.
7. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 12-15 минут, пока пирог полностью пропечется.
8. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
9. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, затем переверните на тарелку, чтобы карамелизированные бананы были сверху. Десерт хорошо подходит теплым и не требует дополнительного декора.
