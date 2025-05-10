Ленивый штрудель из лаваша за 15 минут: без замешивания теста и лишней мороки
Лавашем с легкостью можно заменить тесто в различных десертах, что сэкономит много вашего времени. Ничего не придется вымешивать или раскатывать. Для того, чтобы сделать штрудель, просто выложите начинку на лаваш, хорошо заверните и поставьте в духовку.
Идея приготовления ленивого яблочного штруделя из лаваша опубликована на странице фудблогера Анастасии (nastia mudra) в Instagram. Яблоки обязательно нужно карамелизировать – так будет значительно вкуснее.
Ингредиенты:
- лаваш – 110 г
Для крема:
- яйца – 1 шт
- крахмал – 7 г
- стевия – 10 г
- молоко – 180 г
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 220 г
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины.
2. Нарезать небольшим кубиком и обжарить 7 минут на сухой сковородке.
3. Для крема смешать яйцо, подсластитель и крахмал.
4. Молоко поставить на огонь и довести до кипения.
5. Влить яичную смесь, постоянно помешивая.
6. Как только крем начнет густеть, снять с огня.
7. Лист лаваша смазать заварным кремом.
8. Сверху выложить яблоки (по желанию добавить корицу).
9. Завернуть края и свернуть рулет.
10. Отправить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.
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