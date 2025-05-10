Лавашем с легкостью можно заменить тесто в различных десертах, что сэкономит много вашего времени. Ничего не придется вымешивать или раскатывать. Для того, чтобы сделать штрудель, просто выложите начинку на лаваш, хорошо заверните и поставьте в духовку.

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Идея приготовления ленивого яблочного штруделя из лаваша опубликована на странице фудблогера Анастасии (nastia mudra) в Instagram. Яблоки обязательно нужно карамелизировать – так будет значительно вкуснее.

Ингредиенты:

лаваш – 110 г

Для крема:

яйца – 1 шт

крахмал – 7 г

стевия – 10 г

молоко – 180 г

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 220 г

Способ приготовления:

1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины.

2. Нарезать небольшим кубиком и обжарить 7 минут на сухой сковородке.

3. Для крема смешать яйцо, подсластитель и крахмал.

4. Молоко поставить на огонь и довести до кипения.

5. Влить яичную смесь, постоянно помешивая.

6. Как только крем начнет густеть, снять с огня.

7. Лист лаваша смазать заварным кремом.

8. Сверху выложить яблоки (по желанию добавить корицу).

9. Завернуть края и свернуть рулет.

10. Отправить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.

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