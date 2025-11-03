Если хочется быстрого и вкусного десерта для семейного чаепития, ленивый штрудель из слоеного теста станет идеальным вариантом. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и легко готовится даже для начинающих. Сочная яблочная начинка с корицей сочетается с хрустящей золотистой корочкой, создавая ароматную выпечку. Десерт получается легким, но в то же время насыщенным по вкусу. Он прекрасно подойдет как к чаю, так и к мороженому.

Идея приготовления вкусного домашнего штруделя с яблоками опубликована на странице фудблогера ty4ka ira в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 1 упаковка

яблоки – 3 шт.

сахар – 50 г

корица – 1 ч.л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

яйцо – 1 шт.

миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите, нарежьте кубиками или ломтиками.

2. Выложите в кастрюлю, добавьте сахар и корицу, тушите на небольшом огне до мягкости.

3. Кукурузный крахмал разведите небольшим количеством воды и добавьте к яблокам, перемешайте, чтобы начинка стала более густой.

4. Раскатайте слоеное тесто, выложите на него подготовленную яблочную начинку.

5. Сформируйте штрудель, защипните края, смажьте поверхность взбитым яйцом и по желанию посыпьте миндальными хлопьями.

6. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

7. Подавайте теплым, при желании дополнив мороженым или легким кремом.

