Ленивый штрудель из слоеного теста: как приготовить элементарный десерт для семейного чаепития

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
618
Если хочется быстрого и вкусного десерта для семейного чаепития, ленивый штрудель из слоеного теста станет идеальным вариантом. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и легко готовится даже для начинающих. Сочная яблочная начинка с корицей сочетается с хрустящей золотистой корочкой, создавая ароматную выпечку. Десерт получается легким, но в то же время насыщенным по вкусу. Он прекрасно подойдет как к чаю, так и к мороженому.

Идея приготовления вкусного домашнего штруделя с яблоками опубликована на странице фудблогера ty4ka ira в Instagram.

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто – 1 упаковка
  • яблоки – 3 шт.
  • сахар – 50 г
  • корица – 1 ч.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ч.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите, нарежьте кубиками или ломтиками.

2. Выложите в кастрюлю, добавьте сахар и корицу, тушите на небольшом огне до мягкости.

3. Кукурузный крахмал разведите небольшим количеством воды и добавьте к яблокам, перемешайте, чтобы начинка стала более густой.

4. Раскатайте слоеное тесто, выложите на него подготовленную яблочную начинку.

5. Сформируйте штрудель, защипните края, смажьте поверхность взбитым яйцом и по желанию посыпьте миндальными хлопьями.

6. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

7. Подавайте теплым, при желании дополнив мороженым или легким кремом.

