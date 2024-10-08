Ленивый штрудель из теста фило: вкусный рецепт на каждый день
Штрудель – это традиционный австрийский десерт, готовящийся из слоеного или тонкого вытяжного теста с яблочной начинкой. Также можно использовать готовое тесто, приобретенное в магазине. Благодаря этому длительность приготовления значительно сокращается и штрудель можно готовить чуть ли не каждый день.
Как приготовить ленивый штрудель из теста фило, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она также показала, как готовит вкуснейшую яблочную начинку.
Ингредиенты на 2 шт
- Масло растительное – 100-150 мл
- Тесто фило – 400 гр
- Яблоки – 1 кг
- Сливочное масло – 50 гр
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар или корица
- Панировочные сухари – 30 гр
- Изюм – 100 гр
- Грецкие орехи – 80 гр
Способ приготовления
1. Очистить яблоки от кожуры и косточек, порезать слайсами.
2. Протушить яблоки на сковороде, на сливочном масле, чтобы испарилась влага. Дать яблокам остыть.
3. Добавить сухари с сахаром и ванильным сахаром.
4. Добавить промытые, просушенные изюм и обжаренные орехи.
5. На один штрудель взять 4-5 листов теста фило, каждый, с помощью кисточки, смазать растительным маслом, накрыв другим. На край выложить начинку и сформировать рулет.
6. Выпекать штрудель при 180 градусах – 20-25 минут, до золотистого цвета.
7. За 2-3 минуты до выпечки смазать его небольшим количеством сливочного масла.
8. Перед подачей присыпать сахарную пудру. Подавать с шариком сливочного мороженого.
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