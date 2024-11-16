Уют в доме может создать декор, мягкий текстиль, уснувший в странной позе кот, а также аромат невероятно вкусной домашней выпечки. Поэтому именно осенью этот вид блюд выходит на сцену и занимает одно из основных мест в рационе людей.

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Фудблогер Лиза Глинская в Instagram представила рецепт лимонного кекса с маком. Он идеально подойдет для тех, кто не любит слишком сладкую выпечку.

Ингредиенты для теста

(расчет на 2 формы, длина форм – 16 см, ширина – 5 см, высота – 6 см)

Сливочное масло – 150 гр

Сахар – 120 гр

Цедра лимона – 1 шт

Мука – 160 гр

Мак – 40 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Яйца – 2 шт

Лимонный фреш – 40 мл

Ингредиенты для лимонной глазури

Лимонный фреш – 30 мл

Сахарная пудра – 100 гр

Цедра лимона – 1 шт

Ингредиенты для сиропа

Вода – 100 мл

Ликер "Лимончелло"\лимонный фреш – 30 мл

Сахар – 90 гр

Способ приготовления

1. Включите духовой шкаф на 170С.

2. Взбейте размягченное сливочное масло венчиком до состояния пасты.

3. Добавьте сахар, перемешайте, добавьте тёплый лимонный фреш, цедру лимона, яйца комнатной температуры, снова перемешайте.

4. Соедините сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и мак. Добавьте в сливочно-яичную массу и перемешайте до однородной консистенции.

5. Подготовьте формы: промажьте размягченным сливочным маслом, присыпьте тонким слоем муки.

6. Уложите тесто в формы и выпекайте в духовке, разогретой до 170С, 30-35 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

7. Готовим сироп. Соедините воду, сахар и ликер, доведите до кипения, снимите с огня.

8. Пропитайте горячий кекс горячим сиропом.

9. Готовим глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным фрешем и цедрой лимона, перемешайте.

10. Покройте охлажденный кекс лимонной глазурью.

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