Лимонный кекс с маком: чем пропитать, чтобы не был сухим

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Лимонный кекс с маком: чем пропитать, чтобы не был сухим

Уют в доме может создать декор, мягкий текстиль, уснувший в странной позе кот, а также аромат невероятно вкусной домашней выпечки. Поэтому именно осенью этот вид блюд выходит на сцену и занимает одно из основных мест в рационе людей.

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Фудблогер Лиза Глинская в Instagram представила рецепт лимонного кекса с маком. Он идеально подойдет для тех, кто не любит слишком сладкую выпечку.

Лимонный кекс с маком: чем пропитать, чтобы не был сухим

Ингредиенты для теста

(расчет на 2 формы, длина форм – 16 см, ширина – 5 см, высота – 6 см)

  • Сливочное масло – 150 гр
  • Сахар – 120 гр
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Мука – 160 гр
  • Мак – 40 гр
  • Разрыхлитель – 10 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Лимонный фреш – 40 мл

Ингредиенты для лимонной глазури

  • Лимонный фреш – 30 мл
  • Сахарная пудра – 100 гр
  • Цедра лимона – 1 шт

Ингредиенты для сиропа

  • Вода – 100 мл
  • Ликер "Лимончелло"\лимонный фреш – 30 мл
  • Сахар – 90 гр

Способ приготовления

1. Включите духовой шкаф на 170С.

2. Взбейте размягченное сливочное масло венчиком до состояния пасты.

Лимонный кекс с маком: чем пропитать, чтобы не был сухим

3. Добавьте сахар, перемешайте, добавьте тёплый лимонный фреш, цедру лимона, яйца комнатной температуры, снова перемешайте.

4. Соедините сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и мак. Добавьте в сливочно-яичную массу и перемешайте до однородной консистенции.

5. Подготовьте формы: промажьте размягченным сливочным маслом, присыпьте тонким слоем муки.

Лимонный кекс с маком: чем пропитать, чтобы не был сухим

6. Уложите тесто в формы и выпекайте в духовке, разогретой до 170С, 30-35 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

7. Готовим сироп. Соедините воду, сахар и ликер, доведите до кипения, снимите с огня.

8. Пропитайте горячий кекс горячим сиропом.

Лимонный кекс с маком: чем пропитать, чтобы не был сухим

9. Готовим глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным фрешем и цедрой лимона, перемешайте.

10. Покройте охлажденный кекс лимонной глазурью.

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РецептыдесертЛиза Глинская

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