Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста

Вместо классической шарлотки можно приготовить яблочный пирог на песочном тесте. Хрустящая основа прекрасно сочетается с сочной начинкой. И справитесь с таким десертом вы очень быстро.

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Идея приготовления песочного яблочного пирога опубликована на кулинарной странице the best ukrainian recipes в Instagram. Для семейного чаепития именно то. что нужно.

Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста

Ингредиенты для песочного теста:

  • масло (маргарин) – 200 г
  • сахар – 65 г (3-4 ст.л.)
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 2 ч.л.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 400 г

Способ приготовления:

Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста

1. Замешать тесто.

2. Разделить на 2 части: большую и меньшую.

3. Обе части положить в морозилку.

Ингредиенты для яблочной начинки:

Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста
  • очищенные яблоки – 800 г (нарезать дольками)
  • сахар – 4-5 ст.л.
  • корица – 1 ч.л.
  • холодная вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста

1. Ингредиенты для начинки протушить.

2. Если яблоки очень сочные – уже в протушенном виде пропустить через сито, чтобы сок стек излишний сок.

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 800 мл.
  • сахар – 200 г (можно больше)
  • яйца – 3 шт.
  • кукурузный крахмал – 100 г
  • ванильный сахар – 2 пачки

1. Это все, помешивая, заварить и в конце добавить 80 г масла.

Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста

2. Все еще раз перемешать, отставить.

3. Форму застелить пергаментом.

4. Натереть большую часть теста.

5. Немного рукой придавить и сформировать бортики.

6. Можно по желанию посыпать 1 ст.л. манки.

7. На тесто выложить яблочную начинку.

Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста

8. На яблоки теплый заварной крем, хорошо расправить

9. Сверху затереть меньшим кусочком теста.

10. По желанию посыпать кунжутом.

11. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста

12. Лучше всего ориентироваться на деревянную палочку – должна быть сухой.

13. Нарезать после полного охлаждения.

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