Лучше шарлотки: как приготовить вкусный яблочный пирог из песочного теста
Вместо классической шарлотки можно приготовить яблочный пирог на песочном тесте. Хрустящая основа прекрасно сочетается с сочной начинкой. И справитесь с таким десертом вы очень быстро.
Идея приготовления песочного яблочного пирога опубликована на кулинарной странице the best ukrainian recipes в Instagram. Для семейного чаепития именно то. что нужно.
Ингредиенты для песочного теста:
- масло (маргарин) – 200 г
- сахар – 65 г (3-4 ст.л.)
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- мука – 400 г
Способ приготовления:
1. Замешать тесто.
2. Разделить на 2 части: большую и меньшую.
3. Обе части положить в морозилку.
Ингредиенты для яблочной начинки:
- очищенные яблоки – 800 г (нарезать дольками)
- сахар – 4-5 ст.л.
- корица – 1 ч.л.
- холодная вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Ингредиенты для начинки протушить.
2. Если яблоки очень сочные – уже в протушенном виде пропустить через сито, чтобы сок стек излишний сок.
Ингредиенты для крема:
- молоко – 800 мл.
- сахар – 200 г (можно больше)
- яйца – 3 шт.
- кукурузный крахмал – 100 г
- ванильный сахар – 2 пачки
1. Это все, помешивая, заварить и в конце добавить 80 г масла.
2. Все еще раз перемешать, отставить.
3. Форму застелить пергаментом.
4. Натереть большую часть теста.
5. Немного рукой придавить и сформировать бортики.
6. Можно по желанию посыпать 1 ст.л. манки.
7. На тесто выложить яблочную начинку.
8. На яблоки теплый заварной крем, хорошо расправить
9. Сверху затереть меньшим кусочком теста.
10. По желанию посыпать кунжутом.
11. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
12. Лучше всего ориентироваться на деревянную палочку – должна быть сухой.
13. Нарезать после полного охлаждения.
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