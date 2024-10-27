Вместо классической шарлотки можно приготовить яблочный пирог на песочном тесте. Хрустящая основа прекрасно сочетается с сочной начинкой. И справитесь с таким десертом вы очень быстро.

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Идея приготовления песочного яблочного пирога опубликована на кулинарной странице the best ukrainian recipes в Instagram. Для семейного чаепития именно то. что нужно.

Ингредиенты для песочного теста:

масло (маргарин) – 200 г

сахар – 65 г (3-4 ст.л.)

соль – щепотка

разрыхлитель – 2 ч.л.

яйца – 2 шт.

мука – 400 г

Способ приготовления:

1. Замешать тесто.

2. Разделить на 2 части: большую и меньшую.

3. Обе части положить в морозилку.

Ингредиенты для яблочной начинки:

очищенные яблоки – 800 г (нарезать дольками)

сахар – 4-5 ст.л.

корица – 1 ч.л.

холодная вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Ингредиенты для начинки протушить.

2. Если яблоки очень сочные – уже в протушенном виде пропустить через сито, чтобы сок стек излишний сок.

Ингредиенты для крема:

молоко – 800 мл.

сахар – 200 г (можно больше)

яйца – 3 шт.

кукурузный крахмал – 100 г

ванильный сахар – 2 пачки

1. Это все, помешивая, заварить и в конце добавить 80 г масла.

2. Все еще раз перемешать, отставить.

3. Форму застелить пергаментом.

4. Натереть большую часть теста.

5. Немного рукой придавить и сформировать бортики.

6. Можно по желанию посыпать 1 ст.л. манки.

7. На тесто выложить яблочную начинку.

8. На яблоки теплый заварной крем, хорошо расправить

9. Сверху затереть меньшим кусочком теста.

10. По желанию посыпать кунжутом.

11. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.

12. Лучше всего ориентироваться на деревянную палочку – должна быть сухой.

13. Нарезать после полного охлаждения.

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