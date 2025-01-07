Лучший рулет с маком: как приготовить тесто, чтобы блюдо выглядело идеально
Маковик, завиванець с маком, маковый рулет или пирог с маком. Как только не называют этот невероятный десерт, который идеально подходит к кофе или чаю и выглядит очень красиво. Кроме этого, маковик достаточно легко брать с собой в дорогу и использовать в качестве перекуса.
Как приготовить маковый рулет так, чтобы начинка не распадалась, а само блюдо выглядело идеальным, в Instagram рассказала фудблогер с ником shvydkotasmachno. Оказывается, ничего сложного в этом нет.
Ингредиенты для теста
- Молоко – 125 мл
- Дрожжи – 10 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сливочное масло – 40 гр
- Мука – 350 гр
- Сахар – 60 гр
- Ванильный сахар – 5 гр
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Мак – 250 гр
- Манная крупа – 1 ст.л.
- Сахар – 60 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Белок – 1 шт
Ингредиенты для смазки
- Желток – 1 шт
- Молоко – 1 ст.л.
Способ приготовления начинки
1. Мак промываем, заливаем чистой водой примерно на 1 см. выше уровня.
2. Готовим на среднем огне, пока вода полностью не испарится (примерно 45 мин.).
3. Когда вода полностью выкипит, снимаем мак с огня, добавляем манную крупу, накрываем крышкой и запариваем примерно 20 мин.
4. Добавляем сахар, ванильный сахар и перебиваем блендером. Добавляем яичный белок, перемешиваем – готовая начинка.
Способ приготовления теста
1.Сначала готовим опару. Дрожжи соединяем с сахаром, добавляем теплое молоко и ложку муки от общего количества. Перемешиваем, накрываем плёнкой и оставляем на 15 мин.
2. К опаре добавляем яйцо, ванильный сахар, соль, растопленное масло, муку и начинаем замешивать тесто. Готовое тесто перекладываем в смазанную маслом миску и оставляем подходить в теплом месте на 1,5 часа.
Способ формирования пирога
1. Тесто перекладываем на рабочую поверхность и раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см.
2. Сверху выкладываем начинку, отступая 1 см от края теста.
3. Закручиваем рулет, накрываем полотенцем и оставляем на 30 мин. в теплом месте.
4. Смазываем завиванец желтком с молоком, бока прокалываем шпажкой.
5. Выпекаем 25-35 минут при 170 градусах.
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