Маковик, завиванець с маком, маковый рулет или пирог с маком. Как только не называют этот невероятный десерт, который идеально подходит к кофе или чаю и выглядит очень красиво. Кроме этого, маковик достаточно легко брать с собой в дорогу и использовать в качестве перекуса.

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Как приготовить маковый рулет так, чтобы начинка не распадалась, а само блюдо выглядело идеальным, в Instagram рассказала фудблогер с ником shvydkotasmachno. Оказывается, ничего сложного в этом нет.

Ингредиенты для теста

Молоко – 125 мл

Дрожжи – 10 гр

Яйцо – 1 шт

Сливочное масло – 40 гр

Мука – 350 гр

Сахар – 60 гр

Ванильный сахар – 5 гр

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Мак – 250 гр

Манная крупа – 1 ст.л.

Сахар – 60 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Белок – 1 шт

Ингредиенты для смазки

Желток – 1 шт

Молоко – 1 ст.л.

Способ приготовления начинки

1. Мак промываем, заливаем чистой водой примерно на 1 см. выше уровня.

2. Готовим на среднем огне, пока вода полностью не испарится (примерно 45 мин.).

3. Когда вода полностью выкипит, снимаем мак с огня, добавляем манную крупу, накрываем крышкой и запариваем примерно 20 мин.

4. Добавляем сахар, ванильный сахар и перебиваем блендером. Добавляем яичный белок, перемешиваем – готовая начинка.

Способ приготовления теста

1.Сначала готовим опару. Дрожжи соединяем с сахаром, добавляем теплое молоко и ложку муки от общего количества. Перемешиваем, накрываем плёнкой и оставляем на 15 мин.

2. К опаре добавляем яйцо, ванильный сахар, соль, растопленное масло, муку и начинаем замешивать тесто. Готовое тесто перекладываем в смазанную маслом миску и оставляем подходить в теплом месте на 1,5 часа.

Способ формирования пирога

1. Тесто перекладываем на рабочую поверхность и раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 0,5 см.

2. Сверху выкладываем начинку, отступая 1 см от края теста.

3. Закручиваем рулет, накрываем полотенцем и оставляем на 30 мин. в теплом месте.

4. Смазываем завиванец желтком с молоком, бока прокалываем шпажкой.

5. Выпекаем 25-35 минут при 170 градусах.

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