Маффины с ягодами и крошкой: как приготовить, чтобы получить эффект "вау!"

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Маффины с ягодами и крошкой: как приготовить, чтобы получить эффект 'вау!'

Если у вас нет времени на приготовление выпечки, но есть желание порадовать родных чем-то действительно вкусным – вы попали именно туда, куда нужно. Предлагаем приготовить маффины с ягодами на крошке.

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На весь процесс следует потратить не больше 10 минут, утверждает в Instagram фудблогер Лиза Глинская. Кулинар= говорит, что отведав изделие вы сразу почувствуете на себе "вау"-эффект.

Маффины с ягодами и крошкой: как приготовить, чтобы получить эффект ''вау!''

Ингредиенты для теста на 10 шт.

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 100 гр
  • Масло растительное – 100 мл
  • Мука – 200 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Кефир – 100 мл
  • Черная смородина – 50 гр
  • Малина – 50 гр

Ингредиенты для крошки

  • Мука – 50 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Сливочное масло – 30 гр

Способ приготовления

1. Соедините муку с разрыхлителем, перемешайте.

2. Соедините яйца, сахар, перемешайте.

Маффины с ягодами и крошкой: как приготовить, чтобы получить эффект ''вау!''

3. Добавьте масло и кефир. Перемешайте.

4. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие, перемешайте.

5. Готовим крошку. Соедините в миску муку, сахар, перемешайте.

Маффины с ягодами и крошкой: как приготовить, чтобы получить эффект ''вау!''

6. Добавьте масло, разомните в состояние крошки.

7. Разложите тесто для маффинов по формам, заполняя на 2/3 высоты формы.

8. Выложите ягоды в тесто и сверху присыпьте крошкой.

Маффины с ягодами и крошкой: как приготовить, чтобы получить эффект ''вау!''

9. Отправьте выпекаться в разогретую до 180С на 25-30 минут.

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РецептыдесертЛиза Глинская

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