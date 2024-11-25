Маффины с ягодами и крошкой: как приготовить, чтобы получить эффект "вау!"
Если у вас нет времени на приготовление выпечки, но есть желание порадовать родных чем-то действительно вкусным – вы попали именно туда, куда нужно. Предлагаем приготовить маффины с ягодами на крошке.
На весь процесс следует потратить не больше 10 минут, утверждает в Instagram фудблогер Лиза Глинская. Кулинар= говорит, что отведав изделие вы сразу почувствуете на себе "вау"-эффект.
Ингредиенты для теста на 10 шт.
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 100 гр
- Масло растительное – 100 мл
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Кефир – 100 мл
- Черная смородина – 50 гр
- Малина – 50 гр
Ингредиенты для крошки
- Мука – 50 гр
- Сахар – 50 гр
- Сливочное масло – 30 гр
Способ приготовления
1. Соедините муку с разрыхлителем, перемешайте.
2. Соедините яйца, сахар, перемешайте.
3. Добавьте масло и кефир. Перемешайте.
4. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие, перемешайте.
5. Готовим крошку. Соедините в миску муку, сахар, перемешайте.
6. Добавьте масло, разомните в состояние крошки.
7. Разложите тесто для маффинов по формам, заполняя на 2/3 высоты формы.
8. Выложите ягоды в тесто и сверху присыпьте крошкой.
9. Отправьте выпекаться в разогретую до 180С на 25-30 минут.
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