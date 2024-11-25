Если у вас нет времени на приготовление выпечки, но есть желание порадовать родных чем-то действительно вкусным – вы попали именно туда, куда нужно. Предлагаем приготовить маффины с ягодами на крошке.

Видео дня

На весь процесс следует потратить не больше 10 минут, утверждает в Instagram фудблогер Лиза Глинская. Кулинар= говорит, что отведав изделие вы сразу почувствуете на себе "вау"-эффект.

Ингредиенты для теста на 10 шт.

Яйца – 2 шт

Сахар – 100 гр

Масло растительное – 100 мл

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Кефир – 100 мл

Черная смородина – 50 гр

Малина – 50 гр

Ингредиенты для крошки

Мука – 50 гр

Сахар – 50 гр

Сливочное масло – 30 гр

Способ приготовления

1. Соедините муку с разрыхлителем, перемешайте.

2. Соедините яйца, сахар, перемешайте.

3. Добавьте масло и кефир. Перемешайте.

4. Добавьте жидкие ингредиенты в сухие, перемешайте.

5. Готовим крошку. Соедините в миску муку, сахар, перемешайте.

6. Добавьте масло, разомните в состояние крошки.

7. Разложите тесто для маффинов по формам, заполняя на 2/3 высоты формы.

8. Выложите ягоды в тесто и сверху присыпьте крошкой.

9. Отправьте выпекаться в разогретую до 180С на 25-30 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты маффинов: